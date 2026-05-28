Robert Lewandowski se va del Barça dejando huella y con la "misión cumplida"

Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero polaco Robert Lewandowski pone fin a su etapa en el FC Barcelona al término de la presente temporada, cuando el 30 de junio finalice su contrato, después de cuatro campañas en las que ha acumulado siete títulos colectivos y 120 goles oficiales que le consagran como el undécimo máximo realizador de la historia de la entidad blaugrana, en una "misión cumplida" que, de haber seguido un quinto año, podría no haber dado tan buen resultado.

El veterano internacional polaco, de 38 años, se marcha con la sensación de tener la "misión cumplida", según comentó en su homenaje de despedida en el Spotify Camp Nou, un balance que incluye tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, para cerrar lo que considera el capítulo más "increíble" de su notoria carrera profesional.

El análisis detallado de su rendimiento a lo largo del cuatrienio 'culer' desvela una trayectoria de gran regularidad inicial que arrancó en el curso 2022/23 con un trofeo 'Pichichi' y 33 dianas en 46 partidos oficiales. Su segunda campaña, la 2023/24, mantuvo su rol de principal amenaza ofensiva al sumar 26 tantos y nueve asistencias en 49 encuentros, consolidando un elevado volumen de minutos sobre el césped que rozó los 4.000 por temporada.

Su explosión definitiva llegó en la temporada 2024/25 bajo la batuta del actual técnico, Hansi Flick, con quien había coincidido en el Bayern de Múnich y firmando sus registros más letales con 42 goles en 52 partidos en su primera campaña juntos en Barcelona.

En esa tercera campaña se convirtió además en centenario por partida doble al alcanzar los 100 goles en la Liga de Campeones frente al Brest en el exilio de Montjuïc y festejar su centenar de dianas blaugrana en el estadio de San Mamés, en un lugar histórico y ante un Athletic Club que, como el Barça, es historia de la Liga.

Pero el tramo final de su estancia en Barcelona ha estado marcado por una lógica línea descendente en minutos y presencia física debido a su veteranía, con alguna lesión inoportunda, cerrando la presente temporada 2025/26 con 46 partidos disputados pero con solo 2.486 minutos acumulados. En este último servicio, el ariete polaco aportó 19 goles y cuatro asistencias para redondear sus cifras globales en el club.

Lewandowski se despide del FC Barcelona con una hoja de servicios definitiva de 193 encuentros oficiales, 120 goles y 24 asistencias. Su letalidad en el área le sitúa como el undécimo goleador histórico de la institución a solo doce tantos del selecto grupo de los cinco máximos artilleros, además de marcharse como el cuarto realizador histórico del Barcelona en la Champions League con 23 dianas.