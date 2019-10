Robert Moreno: "Estamos con confianza para apartar fantasmas"

Publicado 14/10/2019 19:26:30 CET

El seleccionador nacional sólo se plantea el triunfo ante la "caótica" Suecia para lograr la clasificación como líder

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Robert Moreno, afirmó que el grupo está "con confianza" para recuperar la identidad y "apartar fantasmas" la víspera del encuentro contra Suecia de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, que se disputará este martes en Estocolmo, ante la que sólo se plantea el triunfo para lograr la clasificación como primera de grupo.

"La decepción y el duelo solo duraron los minutos de después del partido. Estamos con la confianza y las ganas para que se vuelva a ver nuestra identidad y apartar fantasmas de rendimiento bajo", manifestó Robert Moreno en rueda de prensa en alusión a la frustración por el postrero empate (1-1) de Noruega que evitó el pase matemático.

Moreno repasó el papel de España en el precedente de su gira nórdica, que le satisfizo más en el análisis a posteriori, pero que no le "llena" para la idea que busca de la selección. "Lo que debo valorar, por encima del rendimiento, es qué hago para preparar un partido. Insistimos mucho en atacar ordenados para evitar las transiciones, pero no en presionar. Esa parte de agresividad en la defensa, no haber sido capaz de transmitirlo, lo pongo en mi espalda", analizó.

Asimismo, se autocensuró el último cambio, de Íñigo Martínez por Bernat para neutralizar los balones altos de Noruega, por el "perfil" defensivo. "Tenía que haber sacado a alguien de espíritu más ofensivo. Nos hubiese dado más opciones. Hay que hacer autocrítica y así se lo hemos transmitido a los jugadores. Esperamos que no pase mañana", deseó.

Del rival, Suecia, destacó el carácter colectivo y el sello que ha impreso su seleccionador, Janne Andersson. "El seleccionador es la amenaza más grande, no destaco individualidades, porque sería dar pistas y poco respetuoso para el resto. Suecia será parecida a Noruega, pero el 'caos' lo espero al final porque al principio no creo que se vuelvan locos. La mejor fortma de evitar eso es ganar 0-3", subrayó.

La igualada basta a España para estar en la Eurocopa, aunque no le vale al seleccionador español. "Con un punto estamos clasificados, pero queremos ser cabezas de grupo. Por eso, solo contemplo tres victorias", señaló en alusión a los partidos que le restan ante Suecia, Malta y Rumanía para cerrar la fase.

"EL FÚTBOL ES ORDEN Y CAOS, COMPLEJIDAD"

Respecto al rendimiento del mediocentro blaugrana Sergio Busquets, reiteró que "insustituible no hay nadie". "Eso algo claro. Ni yo soy insustituible. Para que exista competencia justa, para poder competir nadie puede sentir que lo es. Pero no creo que esté tan lejos de su mejor versión. Es fuerte iniciando el juego y saliendo de presión, y siendo el primero en presionar tras pérdida", destacó.

Para él, le "caben" Busquets y Rodri en un mismo once porque los "buenos jugadores pueden jugar juntos siempre", aunque admitió que al azulgrana se le ha 'catalogado' como pivote, aunque ha jugado de interior en el Barça. "No lo descarto, jugamos un 4-3-3, pero cuando empieza a moverse el balón ese sistema, todo cambia, es mentira", justificó.

Un mayor porcentaje de posesión y que éstas sean más largas y más agresividad en defensa es la impronta que quiere dejar como estilo en 'La Roja'. "Si competimos a balones largos con Suecia o Noruega vamos a perder, pero en lo otro somos buenos. Hay partidos en que, a veces, todo se vuelve caótico, es difícil de entrenar y luego que los jugadores puedan ejecutar tus órdenes con tres voces. El fútbol es orden y caos, y complejidad", resumió.

Independientemente del empate ante Noruega, Moreno confesó que la alineación "le cambia 15 veces antes de un partido" y apuntó la posibilidad de que Pau López pueda jugar de inicio ante Suecia. "Me encantaría que todos tengan su oportunidad y así se lo he transmitido. Vuelvo locos al 'staff' vas recibiendo información, los ves entrenar, y la alineación me cambia bastante", admitió.

Por último, valoró que el capitán, Sergio Ramos, se haya quedado con el resto del grupo pese a que causará baja por acumulación de amonestaciones ante Suecia. "Sergio lleva 168 partidos y aporta cosas que otros no. Es de altísimo nivel, uno de los mejores centrales del mundo y no contar con él es una desventaja, pero saldrán otros compañeros que harán algo que se le parezca. Le dije: 'Hagas lo que hagas, me pareceré bien'. No creo que sea determinante en el resultado, pero si se hubiera ido también me parecería bien", comentó.