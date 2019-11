Robert Moreno: "Me gustaría hacer el ciclo Eurocopa-Mundial, aquí estás solo una vez"

Publicado 08/11/2019 13:58:45 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol Robert Moreno aseguró este viernes que su deseo es hacer "un ciclo entero" con el combinado nacional, pero que a él sólo le preocupa ahora "hacer las cosas bien" para ganarse esa posible renovación, mientras que dejó claro que la unión con la afición es una misión que le corresponde a sus jugadores "con buen juego, ilusión, trabajo y buenos resultados".

"No me la han ofrecido (la renovación) ni la espero en breve. Antes de ser seleccionador, me gustaría hacer Eurocopa y Mundial porque aquí estás una vez y no puedes repetir. A cada seleccionador le gustaría hacer un ciclo entero, pero a lo mejor dentro de unos meses digo que me tengo que ir porque no lo estoy haciendo bien. Me preocupa hacer bien las cosas, lo otro es una consecuencia, no un objetivo", expresó Robert Moreno en rueda de prensa tras dar la lista para los partidos ante Malta y Rumanía.

El catalán aseguró que las críticas son algo que no puede "controlar", aunque sabe que, "quizá", podría haber evitado algún comentario que hizo tras el partido ante Suecia si lo hubiese "pensado bien". "Al final de un partido con esa emoción dices cosas que no tienen sentido", confesó.

"Me encantaría que todo el mundo se uniese a esta selección, pero creo que ya sucede y toda la gente que se dirige a mí lo hace con cariño y me dice que están ilusionados con lo que ven, ojalá podamos tener esa unión, pero tenemos que darla nosotros, con buen juego, ilusión, trabajo y buenos resultados", añadió.

Sobre una lista sin grandes novedades, Moreno resaltó que siguen pensando más "en situaciones concretas", pero que en cada concentración que pasa tienen "más información de los jugadores". "Eso te va a ayudando a encaminar el tema, pero estamos abiertos a todo y puede que los que no estén hoy, sí estén en la de marzo, que será un banco de pruebas. Ahora puede que no esté gente que luego dé un rendimiento altísimo y le coma la tostada a los que estén ahora", avisó.

"ME INTERESA QUE LOS GRANDES JUGADORES ESPAÑOLES TENGAN MINUTOS"

"Dani Olmo hizo un gran Europeo. La Liga croata no tiene el nivel de la española, pero lo está haciendo muy bien con su equipo, especialmente en la Champions. Nos alegra mucho poder darle la oportunidad", señaló sobre el mediapunta, gran novedad de una lista sin Ansu Fati, que estaba en la prelista y al que no descarta para la próxima Eurocopa. "Es español y susceptible de ser seleccionado, ¿por qué no?", declaró.

El técnico recalcó que Álvaro Morata vuelve porque "está marcando muchos goles y teniendo continuidad", lo que le había faltado para estar en la anterior, mientras que insistió en no hablar de los que no están, y "menos" de Dani Parejo, al que tiene "una cariño especial" y advirtió que, a día de hoy, el brasileño Gabriel Paulista "no es seleccionable" porque no tiene la doble nacionalidad. "Todo lo que sea tener más opciones, bienvenido sea", admitió.

"Me interesa que todos los grandes jugadores españoles tengan minutos en sus equipos, no ese caso concreto", añadió sobre Isco, al que consideraba clave hace unos meses y que ahora no entra por su falta de minutos en el Real Madrid. "Me interesa que jueguen el máximo de jugadores españoles y que a todos les vaya bien porque es lo que se transmite luego en la selección. Si la Liga está arriba disputada, pero no hay jugadores seleccionables, me da igual", puntualizó sobre el equilibrio actual en el campeonato.

Para esta última fecha internacional, Moreno advirtió que, aunque están clasificados para la Euro 2020, aún tienen el objetivo "real" de terminar primeros y ser "cabezas de serie". "Lo repito porque parece que no se le da importancia, pero te puedes asegurar unos rivales menos buenos", indicó.

Finalmente, se refirió a Gerard Piqué, que podría haber dejado caer su deseo, al igual que Sergio Ramos, de querer jugar los Juegos Olímpicos, aunque no le ve volviendo a la selección. "Gerard ya se ha retirado y nosotros no le hemos vuelto a valorar y no lo hemos hablado con él. No es si me gustaría o no, es algo que no puedo controlar", zanjó, antes de reconocer que le encantaría poder jugar con la selección en Barcelona. "Soy catalán y no lo escondo", se sinceró.