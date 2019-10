Publicado 15/10/2019 23:24:00 CET

Fútbol/Selección.- Robert Moreno: "No queríamos clasificarnos con un empate"

Fútbol/Selección.- Robert Moreno: "No queríamos clasificarnos con un empate" - Damián Arienza - Europa Press - Archivo

El seleccionador español, Robert Moreno, se mostró satisfecho tras la obtención del billete para la Eurocopa 2020, pero destacó que no querían clasificarse con un empate (1-1), sino con un triunfo, además de poner el acento en el buen juego de su equipo, mucho más acertado que tras la visita a Noruega.

"El otro día nos empataron en el descuento y hoy nos ha tocado a nosotros. El fútbol tiene estas cosas. Hemos hecho un gran partido y lo hubiese dicho aunque hubiéramos perdido. Estoy muy contento con el juego del equipo. Hemos tenido posesión de balón y generamos muchas ocasiones aunque no entraban", analizó el técnico.

"Ellos se metieron en el partido con una acción desgraciada. Nostros estamos contentos, pero no queríamos clasificarnos con un empate. Ahora tenemos dos partidos por delante para ser primeros de grupo", añadió el seleccionador nacional.

Preguntado por los riesgos asumidos en defensa, Moreno recordó que quiere "jugadores valientes". "Jugadores que tengan la posesión y que toman decisiones a muchas pulsaciones. A veces te equivocas y es normal. Eso es lo que queremos. Si quisiéramos otra cosa nos juntaríamos todos atrás y a darle a la pelota. ¿Eso implica que nos marquen gol? Lo asumimos y ya está", admitió.

En relación a David de Gea, sustituido en la segunda parte por lesión, el técnico catalán le señaló como uno de los mejores del encuentro. "Ha hecho una parada en la primera parte que ha sido una maravilla, propia de él y ha demostrado que es un portero de altísimo nivel. Podemos contar con De Gea, Pau y Kepa", indicó.

"En la media parte preguntamos a De Gea y nos ha dicho que quería seguir. Es la palabra del jugador. Lástima que al final ha sufrido un pinchazo en el aductor y tuvo que salir. Si hay debate vais a estar entretenidos porque van a seguir viniendo los tres porteros", añadió sobre la portería.

Además, Moreno dijo que el otro día ante Noruega estaban "lejos" de su idea de selección, pero este martes acabaron "un poquito más cerca". "Cualquier equipo de fútbol es un ente vivo que avanza, crece y mejora. Nunca está completo, eso no existe en el fútbol, ya lo he explicado alguna vez", comentó.

"El fútbol no es eso, es mucho más complejo. Los jugadores cambian, el rival, el contexto, etc. Vamos a tratar de seguir creciendo con ese espíritu. Podemos ganar, empatar o perder, pero no podemos irnos de los partidos sin ser nosotros", finalizó.