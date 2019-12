Robert Moreno: "No tengo ningún miedo sobre conocer más o menos en profundidad la Ligue 1"

Publicado 30/12/2019 20:24:01 CET

"Pasé nueve años maravillosos al lado de Luis Enrique, pero eso ya es pasado", ha afirmado en su presentación como nuevo entrenador del Mónaco

El técnico catalán Robert Moreno ha negado este lunes que tenga "ningún miedo sobre conocer más o menos en profundidad la Ligue 1", campeonato donde ahora prolongará su carrera como entrenador en jefe, tras haber tomado las riendas del AS Mónaco.

"No tengo ningún miedo sobre el hecho de conocer más o menos en profundidad la Ligue 1, porque cada semana vamos a trabajar para ser auténticos especialistas de los rivales a los que nos enfrentemos", ha comentado Moreno en la rueda de prensa de su presentación.

"No conozco la Ligue 1 lo mismo que el campeonato español, no voy a engañar, pero conozco mucho. En Francia hay varios españoles jugando. Por la forma que tengo de trabajar, que teníamos de trabajar con mi 'staff', veíamos muchísimos partidos y recientemente me ha tocado ver muchos partidos del campeonato francés", ha dicho el exseleccionador de España.

"Sé que es un campeonato donde la fuerza, la velocidad y las transiciones son muy importantes, pero también sé que el ganador de los dos últimos años lo ha hecho con un estilo que se basa en el control del juego. Es un estilo parecido al que yo quiero, quiero tener a grandes jugadores, quiero adaptarme a las características de los que tengo ahora y de los que pueda tener en el futuro", ha añadido.

"Y estoy seguro de que, con la ayuda de la gente que hay en el club, vamos a poder hacer un buen papel y vamos a poder afrontar todos los partidos que tenemos", ha indicado Moreno, para quien las rutinas seguirán siendo las mismas en su modo de trabajar.

"Creo que va a cambiar muy poco. En los nueve años que he estado como profesional como asistente, la forma que teníamos de trabajar implicaba participar prácticamente en todos los procesos que se dan en un equipo de alto nivel, con la única diferencia de que la cabeza visible era otra persona", ha argumentado.

"Me he sentido partícipe de todos los éxitos que hemos tenido estos años, en muchos sentidos, y la única diferencia es la misma que expliqué cuando me estrené como seleccionador: ahora me toca dar a mí las charlas, me toca estar aquí", ha recalcado.

"Pero, respecto al resto del trabajo, va a cambiar muy poco. Voy a seguir preparando entrenamientos, voy a seguir analizando rivales, voy a seguir valorando a mi equipo... Es una posición que para nada me resulta incómoda; al contrario, me encuentro muy cómodo, me gusta hablar con los jugadores, me gusta poder expresar mis ideas y comunicar. Y creo que es algo que voy a hacer lo mejor posible, para que en Mónaco se sientan orgullosos de su equipo", ha subrayado.

"Para mí lo importante es el estilo, es qué le pides a los jugadores que hagan. Y la disposición táctica lo único que te da es una ocupación de los espacios, que te permite explotar las cualidades individuales de los jugadores. Entonces, para mí no es una obsesión jugar con 4-4-2; he escrito un libro sobre el 4-4-2. El fútbol es un deporte muy complejo, dinámico y sería difícil poder ver claramente el sistema de un equipo cuando el balón empieza a moverse", ha manifestado.

"PASÉ NUEVE AÑOS MARAVILLOSOS AL LADO DE LUIS ENRIQUE"

"Pasé nueve años maravillosos a su lado y solo tengo agradecimiento", ha declarado tras ser preguntado sobre Luis Enrique Martínez. "Habréis podido ver lo que fueron las últimas semanas", ha agregado Moreno sobre su polémico adiós a la 'Roja', para que al final regresase Luis Enrique a su anterior cargo como seleccionador absoluto.

"Para mí eso ya es pasado, hoy es el día de mi presentación con el Mónaco. Hace 28 años que hago de entrenador, a los 14 ya empecé a entrenar, con 25 obtuve la licencia UEFA Pro y mi sueño siempre era ser primer entrenador. Hoy empieza esa etapa después de la etapa de la selección y me quiero centrar en eso", ha afirmado.

Igualmente, ha destacado su objetivo de "ser muy respetuoso" con la labor de Leonardo Jardim y por ello no ha opinado sobre sus posibles fallos. "Sería hablar del trabajo del anterior entrenador. Lo primero que tienen que hacer los entrenadores es respetar el trabajo de los otros entrenadores. La prioridad es preparar bien cada partido, nosotros tenemos una dinámica muy bien definida durante la semana", ha declarado.

"Me he encontrado un equipo con muchísimo potencial, en el que los jóvenes son importantes, algo que a mí me gusta especialmente, y que tiene el máximo de los objetivos, que es ganar títulos y participar cada año en la Champions League", ha concluido Moreno en presencia de Oleg Petrov, director ejecutivo del Mónaco.