Robert Moreno: "Lo normal es que el Real Madrid te gane"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Robert Moreno, vio pocas opciones de sacar algo este domingo en la derrota (1-4) ante el Real Madrid en Los Cármenes, donde tuvieron al menos el apoyo de la afición a un equipo que supo luchar para evitar una derrota que se podía esperar.

"Maravilloso, para eso está la afición, para apoyar al equipo, entiendo que lo hace porque el equipo lo da todo, se ha esforzado al máximo pero al final lo normal es que el Real Madrid te gane", dijo en rueda de prensa después de la jornada 14 de LaLiga Santander.

El técnico de los andaluces vio alguna esperanza cuando hicieron el 1-2 pero hasta ahí llegó la reacción local, que terminó con Monchu y el propio técnico catalán expulsados. "Al marcar el 1-2 hemos cogido esperanzas, pero el tercer gol nos ha hecho mucho daño. Sacar conclusiones después de un 1-4 es difícil", dijo.

"Me quedo con que el equipo ha tratado de luchar, mantener la identidad, pero el Madrid tiene mucho talento. Es muy difícil superar la presión, robarles el balón. He protestado en desacuerdo con la decisión arbitral. Pensaba que con 1-3, una jugada en banda, un jugador que va abajo... Le he dicho que no estaba de acuerdo", añadió sobre la roja a Monchu.