Robert Moreno: "Si yo no hubiera seguido Luis Enrique no estaría en la selección"

Publicado 28/11/2019 18:54:15 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador español Robert Moreno reconoció estar viviendo "un momento desagradable" al ofrecer su versión de su desencuentro con Luis Enrique, quien volvió esta semana a tomar las riendas de 'la 'Roja' sin contar con el que había sido su segundo durante nueve años.

"Es un momento desagradable para mí", dijo borrando la sonrisa con la que entró en una sala de un hotel de Barcelona, donde este jueves quiso dar su versión de los "hechos". Un comparecencia de 15 minutos en la que no admitió preguntas de los muchos periodistas congregados.

"Me etiquetó de dos cosas muy feas y que no merezco", dijo, sin mencionar los ataques de "desleal" y "ambición desmedida" que dijo 'Lucho' en su rueda de prensa del día anterior. Sin embargo, el técnico catalán dio una versión distinta y por la que sigue sin saber el porqué de su ruptura personal y profesional con el asturiano, que según Luis Enrique fue por querer llegar a la Eurocopa en esa "ambición desleal".

"Me tocó dar el paso al frente y lo hice. No se le escapa a nadie que si yo no hubiera seguido Luis Enrique no estaría en la selección. Él me dijo que había hecho lo que tenía que hacer. Tuve una reunión donde le dije que estaba dispuesto a dar un paso al lado y mi sorpresa fue que me dijo 'ya no cuento contigo'. Soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que siga con él", afirmó.