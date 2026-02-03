Roberto Bautista avanza en Montpellier y Pedro Martínez se despide

Archivo - 22 May 2025, Hamburg: Spanish tennis player Roberto Bautista in action against Italy's Flavio Cobolli during their men's singles quarter-final tennis match of the Hamburg European Open tennis tournament. Photo: Daniel Bockwoldt/dpa - Daniel Bockwoldt/dpa - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha avanzado este lunes a octavos de final del torneo de Montpellier (Francia), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de superar en su estreno al australiano Christopher O'Connell (5-7, 6-3, 7-5), mientras que Pedro Martínez ha sucumbido ante el francés Adrian Mannarino (7-6(3), 6-1).

El castellonense, actual número 89 del mundo, tuvo que darle la vuelta al encuentro después de perder su saque en el penúltimo juego del set inaugural. Una solitaria rotura le bastó para llevarse la segunda manga y empatar el partido, y ya en la tercera, tras el intercambio de 'breaks' inicial y de salvar dos bolas de partido en contra, rompió el saque de su rival en el undécimo juego para cerrar el choque.

De esta manera, logra su billete para octavos de final, donde le espera el ganador del duelo de primera ronda entre el polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense Martin Damm.

Por su parte, el valenciano Pedro Martínez dijo adiós al certamen francés después de caer frente al local Mannarino. Después de que ambos contendientes defendiesen su saque, el de Alzira cayó en el 'tie-break' del primer parcial, antes de derrumbarse en el segundo, donde solo pudo defender uno de sus servicios.