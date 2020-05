Roberto Bautista: "Veo muy complicado que podamos jugar fuera de España"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista aseguró que ve "muy complicado" que se pueda reanudar la temporada y consideró que todo lo que está sucediendo con el coronavirus debería "mejorar rápidamente", mientras que celebró la iniciativa de la Real Federación Española de Tenis (RFET) de crear las Ligas MAPFRE para que puedan jugar y "tener más intensidad" de cara a esa posible vuelta.

"Lo veo muy complicado. He visto en las noticias hoy 1.500 muertos en los Estados Unidos y la vuelta del circuito está programada allí en agosto", afirmó Bautista este martes en su participación en el foro #Conectad@s del diario 'As'.

El castellonense sabe que si se les pide volver a competir "no va a poder ser de la manera habitual". "Será de manera excepcional y de manera diferente. Ojalá que podamos volver cuanto antes, pero todo debería mejorar rápidamente", admitió.

El coronavirus también amenaza la celebración a finales de año de las Finales de la Copa Davis en Madrid. "Tras la experiencia tan bonita en Madrid del año pasado, el poder jugar sin público no sería igual. La situación con el coronavirus debería mejorar no sólo en España sino en todo el mundo, pero si no hay público será por el bien de la gente", expresó.

La pandemia también le ha dejado sin poder disputar algo "especial" como serían sus segundos Juegos Olímpicos tras los de Río de Janeiro, donde vivió "una experiencia muy bonita" en la que conquistó dos diplomas pese a no estar "en una situación fácil" por el fallecimiento de su madre.

Por otro lado, se mostró "muy contento" por la puesta en marcha a través de la Real Federación Española de Tenis (RFET) de la Liga MAPFRE. "Es una iniciativa muy positiva para nosotros porque no es lo mismo entrenar con el objetivo a tres meses que uno que esté a seis semanas y nos hace pensar más en la competición y tener más intensidad", apuntó.

"Estamos acostumbrados a competir semana a semana y nos vendrá muy bien para rodarnos para la temporada y también para volver a clubes míticos que tienen ganas de ver a sus tenistas españoles", añadió Bautista, que ya ha confirmado que competirá en este evento.

Además, recordó que "el tenista de por sí ya es un deportista muy competitivo" y que se lo tomarán en serio porque a ninguno le gustará "perder". "Cada uno querrá dar el máximo para prepararse para volver a la competición, yo por lo menos, y estoy seguro de que me va a servir", afirmó.

Esta liga se disputará inicialmente en tierra batida. "Para nosotros es mejor para tener puntos largos y esa asfixia, es lo mejor para sentir la competición", comentó el de Castellón, que considera que "hay que tener mucha calma en la vuelta a los entrenamientos y tener mucho cuidado con las lesiones y las ampollas en las manos".

Finalmente, Bautista no ve mal que la ATP haya decidido ayudar a los tenistas con más problemas económicos por el parón. "No se me ha preguntado mucho, estas decisiones se toman por el Consejo de Jugadores y de la ATP, pero todas las que se destinen a los jugadores y a los de futuro es positivo porque en estos momentos de crisis hay muchos que lo están pasando muy mal", opinó.