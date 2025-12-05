El exfutbolista Roberto Jiménez, nuevo Responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga. - LALIGA

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exportero español Roberto Jiménez fue anunciado este viernes por LaLiga como nuevo Responsable de la Oficina del Jugador, un área estratégica orientada a reforzar la relación con los futbolistas de la competición y consolidar la interlocución con sus representantes y con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), entre otros organismos, según un comunicado.

En este rol, Roberto Jiménez se convierte en un enlace esencial entre LaLiga y sus jugadores, trabajando para garantizar "una relación más cercana, transparente y eficaz con todos los profesionales que integran la competición". Su labor incluirá la gestión directa de la relación institucional con AFE y otros organismos representativos, así como la atención permanente a los jugadores de LaLiga para atender de primera mano sus intereses, inquietudes y necesidades.

También será responsable de impulsar iniciativas vinculadas al bienestar, el desarrollo integral y el acompañamiento del deportista, y de coordinar la estrategia global de LaLiga respecto al colectivo de jugadores.

Roberto Jiménez cuenta con una sólida trayectoria en el fútbol profesional, tanto en España como en el ámbito internacional. Durante más de una década desarrolló su carrera como futbolista en clubes como Real Zaragoza, Atlético de Madrid, Benfica, West Ham United, RCD Espanyol, Málaga CF y Deportivo Alavés, entre otros.

"Su experiencia en diferentes ligas y culturas futbolísticas le ha proporcionado un conocimiento profundo de las necesidades reales de los jugadores, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Este bagaje convierte a Roberto en un perfil especialmente valioso para esta nueva etapa, centrada en fortalecer el vínculo entre LaLiga y quienes dan vida a la competición", agregó el comunicado de la patronal.

Con su incorporación, LaLiga "un paso más en su compromiso por situar al jugador en el centro de su estructura, potenciando una relación directa, profesionalizada y orientada a mejorar su experiencia en la competición", ya que Jiménez trabajará de manera transversal con las distintas áreas de la organización.