Roberto Mancini vuelve a ser seleccionador de Italia

Archivo - Roberto Mancini - Emmanuele Mastrodonato / Livemed / Afp7 / Europa P

ROMA, 28 Jul. (EP/DPA) -

El exfutbolista y técnico Roberto Mancini volverá a ser seleccionador de Italia en sustitución de Gennaro Gattuso, que no logró la clasificación para el Mundial de 2026, y Claudio Ranieri fue nombrado como nuevo director técnico, anunció este martes la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en su cuenta oficial de 'X'.

Roberto Mancini sustituirá a Gennaro Gattuso, que dimitió tras no lograr la clasificación para el reciente Mundial. Su nombramiento pone fin a un largo proceso de elección en el que se barajaron los nombres del español Pep Guardiola, el seleccionador de Brasil, Carlos Ancelotti, y Andrea Pirlo, cuya candidatura fue descartada por su vinculación directa con una casa de apuestas rusa.

Roberto Mancini dirigió a la 'Nazionale' entre 2018 y 2023, etapa en la que conquistó la Eurocopa de 2020, celebrada en el verano de 2021 por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, no consiguió clasificar a Italia para el Mundial de Qatar 2022. En 2023, rescindió su contrato para entrenar a la selección de Arabia Saudí, cargo que desempeñó durante un año.

Durante su etapa como entrenador de clubes, Mancini conquistó tres títulos de la Serie A, dos Copas Italia y dos Supercopas de Italia al frente del Inter de Milán; otras dos Copas Italia con la Fiorentina; una Premier League, una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra con el Manchester City; una Copa de Turquía con el Galatasaray; y la liga de Catar con su último club, el Al-Sadd.

Por su parte, el veterano exentrenador del Valencia, entre otros clubes, Claudio Ranieri llevó al Leicester City a conquistar el título de la 'Premier League' en 2016 y su último cargo fue al frente de la Roma en la temporada 2024-25.

Mancini debutará ante Bélgica en el primer partido de la Liga de Naciones el 25 de septiembre, donde, aparte de compartir grupo con 'Los Diablos Rojos', se enfrentará a Francia, que hizo público este martes el nombramiento de Zinedine Zidane como seleccionador, y Turquía.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, anunció que Mancini y Ranieri serán presentados en una rueda de prensa este miércoles.