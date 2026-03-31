Roberto De Zerbi asume el mando en el Tottenham

Archivo - Roberto De Zerbi, head coach of Olympique de Marseille, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Sp - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El italiano Roberto De Zerbi ha sido nombrado nuevo entrenador del Tottenham Hotspur en sustitución del destituido Igor Tudor, ha anunciado este martes el club inglés, que ficha así a su tercer técnico en lo que va de curso en busca de evitar caer en puestos de descenso en la Premier League.

De Zerbi, de 46 años, estaba sin banquillo desde su despido como preparador del Olympique de Marsella en febrero de este mismo año, y ahora firma "un contrato a largo plazo sujeto a la obtención del permiso de trabajo", según desveló la entidad británica.

"Estoy encantado de unirme a este fantástico club de fútbol, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo. En todas mis conversaciones con la directiva del club, su ambición de futuro ha sido clara: construir un equipo capaz de alcanzar grandes logros, y hacerlo practicando un estilo de fútbol que entusiasme e inspire a nuestra afición. Estoy aquí porque creo en esa ambición y he firmado un contrato a largo plazo para darlo todo por conseguirla", explicó en declaraciones a los medios oficiales de los 'Spurs'.

El domingo, el croata Igor Tudor dejó su cargo "de mutuo acuerdo" con el club tras solo mes y medio y siete partidos en el banquillo, donde había sustituido a Thomas Frank el pasado 11 de febrero. Sin embargo, en sus siete encuentros en el cargo firmó cinco derrotas, un empate y una intrascendente victoria, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (3-2) -tras el 5-2 de la ida-.

En la liga inglesa, cayó con el Arsenal (1-4), el Fulham (2-1), el Crystal Palace (1-3) y el Nottingham Forest (0-3) y empató con el Liverpool (1-1), unos resultados que dejan al equipo con 30 puntos marcando la zona de salvación con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

De Zerbi tratará de corregir esta situación. "Nuestra prioridad a corto plazo es escalar posiciones en la Premier League, objetivo que mantendremos hasta el pitido final del último partido de la temporada. Tengo muchas ganas de salir al campo de entrenamiento y trabajar con estos jugadores para lograrlo", afirmó el transalpino.

El director deportivo del Tottenham, Johan Lange, confesó que De Zerbi era el "principal objetivo" del club "en verano". "Es uno de los entrenadores más creativos e innovadores del fútbol mundial y aporta una vasta experiencia al más alto nivel, incluyendo la Premier League", apuntó.

El de Brescia comenzó su carrera como entrenador en su país y en junio de 2018 tomó los mandos del Sassuolo de la Serie A. Ya en mayo de 2021, firmó por el Shakhtar Donetsk, al que llevó a la fase de grupos de la Liga de Campeones y a conquistar la Supercopa de Ucrania, su primer título como entrenador.

En septiembre de 2022, llegó a la Premier League con el Brighton & Hove Albion, consiguiendo la mejor clasificación histórica de las 'Gaviotas' y clasificándolas para Europa por primera vez en la historia del club. Su último trabajo fue en el Olympique de Marsella, con el que terminó subcampeón de la Ligue 1 en la temporada 2024-25.