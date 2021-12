Los Rockets dejan sin premio el 'doble-doble' de Willy Hernangómez

El pívot español Willy Hernangómez con New Orleans Pelicans

El pívot español Willy Hernangómez con New Orleans Pelicans - NEW ORLEANS PELICANS

Ricky Rubio se queda al borde de la remontada ante Utah

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Willy Hernangómez sigue aprovechando sus minutos con New Orleans Pelicans, firmando un nuevo 'doble-doble' que sin embargo no bastó para superar a Houston Rockets (118-108), en una jornada NBA en la que el base Ricky Rubio y Cleveland Cavaliers no pudieron completar la remontada ante un exequipo del catalán, Utah Jazz (108-109).

En el Toyota Center, el madrileño volvió a destacar en ausencia de Zion Williamson; en algo más de un cuarto de hora sobre la cancha, anotó 10 puntos -4 de 7 en tiros de campo, capturó 14 rebotes -nueve de ellos ofensivos-, ofreció 1 asistencia y recuperó 2 balones.

Tampoco bastaron los 40 puntos de Brandon Ingram para evitar la derrota de los Pelicans (7-19), que continúan siendo el peor equipo de la Conferencia Oeste. Los Rockets, liderados por Eric Gordon (23) y Christian Wood (23), siguen sin contar con el español Usman Garuba, curtiéndose en la G League.

Mientras, los 'Cavs' (13-11) interrumpieron una racha de cuatro victorias consecutivas en su remontada frustrada ante Utah Jazz, en un duelo en el que llegaron 9 puntos por detrás al cuarto definitivo pero en el que no pudieron culminar su objetivo.

En más de media hora de participación, Ricky Rubio consiguió 15 puntos, la tercera máxima anotación de los suyos tras la de Darius Garland (31 tantos) y Jarrett Allen (17), 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Los de Ohio son séptimos de la Conferencia Este.

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

WILLY HERNANGÓMEZ: 10 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.

RICKY RUBIO: 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 tapón.