Rodri: "Creo que tenemos mejor equipo que el Real Madrid, pero hay que demostrarlo"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández opinó que tienen "mejor equipo" que el Real Madrid, pero que eso no les valdrá "de nada" si no lo demuestran eliminándole este viernes en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Creo que tenemos una plantilla mejor que ellos y si hacemos las cosas bien, nos irá bien", aseguró Rodri este jueves en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Etihad Stadium y para el que cuentan con una ventaja del 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu.

Preguntado por las razones que le llevaban a pensar eso, el madrileño se reafirmó, aunque aclaró también que era "una opinión general". "Tenemos mejor equipo, pero no vale de nada, tenemos que seguir demostrándolo. Podría dar muchos motivos concretos como que somos un equipo muy goleador y que tenemos jugadores muy talentosos en todas las líneas, pero no sirve de nada si no lo demostramos en el campo", insistió.

De todos modos, el mediocentro internacional no olvida que hay factores en los que ve mejores a los de Zinédine Zidane como son "la experiencia y la mentalidad que tiene en estos partidos". "Tenemos que equilibrar eso", reconoció.

"El Real Madrid es más que un equipo y es el más grande de esta competición. Tienen una forma de jugar que significa que nunca puedes relajarte, aunque vayas ganando por 3-0 ó 4-0, porque son capaces de volver", subrayó Rodri.

Sobre Casemiro, el centrocampista recalcó que es "fundamental" para el equipo madridista, al que da "unas cualidades muy necesaria como son el posicionamiento en el medio, la solidez y el orden táctico". "Todos estos equipos tienen grandes jugadores capaces de resolver un partido, pero pocos capaces de mantener el equilibrio y creo que él lo ha conseguido. Es un pilar fundamental defensivamente", elogió.

"De Hazard sólo puedo decir que es uno de los mejores del mundo. Lleva mucho tiempo al máximo nivel y es capaz de desequilibrar y decidir partidos. Nosotros queremos que nuestros rivales tengan todas sus armas porque nos gusta competir con los mejores. Él es diferente, puede aportar mucho y le tendremos en cuenta si juega porque puede desequilibrar partidos", añadió sobre el belga, ausente por lesión en la ida.

Rodri afirmó que están en un buen momento y tienen "mucha ilusión" para este partido. "Ha pasado mucho tiempo desde el último partido con ellos, pero llevamos pensando en este de vuelta desde entonces y sabemos que será duro", expresó.

"Vamos paso a paso, mañana viernes tenemos un partido fantástico que es como una final para nosotros. La Champions es un torneo largo y queremos ganarla, es un sueño para todo el mundo, y para mí también", sentenció el español.