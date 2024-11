Rodri Hernández: "Sabemos que la fuerza de esta selección es el grupo"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Rodri Hernández comentó este jueves que la selección es un equipo que sabe que su fuerza "es el grupo" y que recordará "para todo la vida" el haber ganado la Eurocopa de Alemania y la última Liga de Naciones, mientras que el defensa Dani Carvajal admitió que "la esencia que tienes defendiendo la camiseta de la selección es diferente" a la que se siente con el club.

"España siempre ha sido un país espectacular y la selección, un grupo muy unido, muy colectivo, sabemos que nuestra fuerza es el grupo. Es cierto que Carvajal, Morata y yo somos los más veteranos del equipo y tratamos de, a través de nuestro liderazgo, transmitir cuáles pueden ser los valores del equipo para encarar este tipo de torneos en los que se pasan por momentos altos y bajos", afirmó Rodri durante el coloquio tras el visionado del documental 'Un equipo llamado España' que se estrena este viernes en 'Prime Video'.

El Balón de Oro explicó que siempre ha intentado transmitir al grupo su "experiencia, calma en los momentos de euforia" y la "contención" que hay que hacer para "ganar este tipo de torneos". "Traté de poner al servicio del grupo todo lo que tenía dentro de mí", añadió.

El mediocentro confesó que llegó a la Eurocopa "muy al límite" físicamente. "No sabía muy bien cómo me iba a responder el cuerpo, pero intenté vaciarme, que es lo que creo que hicimos todos, transmitir y generar esa sensación de vaciarse por un país, por un objetivo. Al final, cuando ya ves que lo consigues y todo lo que has dado para ello, te emocionas", señaló.

"Ganar con España y darle dos títulos al país es algo que guardaré para toda la vida. En el momento de la victoria hay dolor, cansancio, fatiga, emociones y un aturullo de muchas cosas, pero cuando lo ves con perspectiva es brutal. Todos pasamos por esta vida con el propósito de dejar huella y conseguir este tipo de cosas, que ya es para la eternidad, hace que casi te puedes morir tranquilo", explicó el MVP de la Eurocopa 2024.

Por último, Rodri apuntó que la lesión le da oportunidad de "valorar las cosas positivas" que tiene en la vida. "Carvajal y yo hemos ganado cosas y sabemos lo difícil que es ganar, por eso nos emociona cuando vemos el cómo y contra quién lo hemos hecho", concluyó.

Por su parte, Dani Carvajal tiene claro que no quiere cansarse "de ganar". "He tenido una carrera muy exitosa, con muchos títulos, pero sí que es verdad que la esencia que tienes defendiendo la camiseta de la selección es diferente. Cada uno llega desde su club con roles importantes, y todos asumimos el papel que nos toca. Esta Eurocopa es un ejemplo de vida para todos", agregó.

El lateral español reivindicó que antes de la Eurocopa se hablaba de que España "no tenía un líder" o ese jugador que puede "marcar diferencias". "Pero nada más lejos que la realidad. Todos dimos un paso adelante, nos sentimos importantes, y gracias a ello, el grupo se convirtió en una familia", señaló.

"Siempre luchas y trabajas por conseguir éxitos, pero no soy consciente todavía de la trayectoria que llevo o los éxitos que estamos consiguiendo. Intentas vivir el momento, luchar al día siguiente por ganar un nuevo título, ganar el siguiente partido. Tenemos que ser conscientes que somos el ejemplo de muchísima gente, de muchos niños, y a mí eso es de las cosas que más me llenan, la verdad", concluyó el seis veces campeón de Europa con el Real Madrid.