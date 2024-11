Rodri: "Preferiría que el Real Madrid hubiese estado presente en la gala del Balón de Oro"

Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid and Rodri Hernandez of Manchester City in action during the UEFA Champions League, Quarter finals, football match played between Real Madrid and Manchester City at Santiago Bernabeu stadium on April 9, 2024, in Mad

Archivo - Vinicius Junior of Real Madrid and Rodri Hernandez of Manchester City in action during the UEFA Champions League, Quarter finals, football match played between Real Madrid and Manchester City at Santiago Bernabeu stadium on April 9, 2024, in Mad - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español del Manchester City Rodri Hernández ha lamentado que el Real Madrid no estuviese "presente" en la gala del Balón de Oro, en la que el madrileño consiguió el galardón y que el club blanco boicoteó al conocer que Vinícius no sería el ganador, y ha explicado que hay que "saber ganar y también saber perder".

"¿Hubiese preferido que todos estuvieran presentes? Obviamente sí. Faltaban el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Queremos a los mejores jugadores del planeta en una noche así. El mejor equipo del año -Real Madrid- no acudió a la ceremonia pese a tener al mejor entrenador -Carlo Ancelotti- y el comáximo goleador -Kylian Mbappé-. Tengo que respetar la decisión de todos, hacen lo que quieren", declaró en una entrevista a France Football, que otorga el galardón.

Además, aseguró que en ningún momento dudó en ir a la gala. "Cuando tu valor es reconocido, seas ganador o no, es bueno venir. Además, lo colectivo también me toca el corazón. Por ejemplo, el año pasado, Erling -Haaland- tenía muchas más opciones de ganar que yo y quise venir a apoyarlo en ese momento especial. Saber ganar, pero también saber perder, es importante", expuso.

El madrileño negó también que supiese el veredicto final. "Me sorprendió que todos me lo preguntaran, nadie me dijo nada antes de la ceremonia. Esta decisión de no revelar nada hasta el veredicto final es excelente. Concretamente, al mediodía, cuando nos disponíamos a embarcar, recibimos varios mensajes de amigos diciéndonos que el Real Madrid no vendría. Mi primera reacción fue: no lo creo, son sólo noticias falsas", desveló.

En el momento que desvelaron que era el ganador, pasaron "muchas cosas" por su "cabeza". "En comparación con el año pasado, esta vez sentía que tenía una verdadera oportunidad y quería oír pronunciar mi nombre. Además, fue especial porque fue el momento en que parte del público gritó otro nombre -el de Vinícius Jr.-. Cuando escuché a George Weah decir mi nombre, me tapé la cara con las manos, no lo podía creer", manifestó.

En otro orden de cosas, Rodri restó importancia a las palabras del francés Karim Benzema diciendo que Vinícius era el verdadero ganador. "Es su opinión, tiene derecho a pensar eso. No gustar a todos. He gustado a un jurado de cien votantes, eso no está mal. Luego también escuché a Paul Scholes explicar lo contrario, que encontraba mi juego muy bonito e inteligente, y viniendo de un mediocampista así eso significa mucho para mí. Y lo único que sé es que Karim Benzema fue un Balón de Oro de un nivel increíble, lo digo porque nos hizo sufrir ese año", dijo entre risas.

Además, explicó que el hecho de que haya ganado el premio un centrocampista demuestra que "el fútbol va mucho más allá de marcar goles". "Puede animar a los niños a ser también actores colectivos sin pensar que necesariamente permanecerán en la sombra, que no tendrán el reconocimiento que esperan. Alguien como Dani Carvajal bien podría haber sido Balón de Oro. Él también se lo merecía, sobre todo por el impacto que tiene como lateral, algo teóricamente menos probable que en un centrocampista como yo", subrayó.

También ironizó respecto a la campaña de algunos medios deportivos españoles, que impulsaron la candidatura de Vinícius por delante de la de un futbolista español. "¡Bienvenidos a España! Quizás se deba al hecho de que hay más una cultura de club que de selección. Pero estoy de acuerdo en que, cuando tienes dos jugadores de la selección compitiendo para ganar, parece lógico animarlos. Recuerdo que el año pasado, cuando Kylian -Mbappé- entró en el Teatro del Châtelet, hubo un clamor impresionante por parte del público francés", rememoró.