Rodrigo Mendoza: "El Atlético de Madrid me parece un club gigante"

Rodrigo Mendoza, presentado como jugador del Atlético de Madrid. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista murciano Rodrigo Mendoza ha descrito al Atlético de Madrid como "un club gigante", tras ser presentado como nuevo jugador colchonero, en lo que para él será "un reto difícil" y a la vez "muy bonito" a las órdenes de Diego Pablo Simeone, conocido siempre por "su exigencia".

"El Atlético de Madrid me parece un club gigante. Me he enfrentado varias veces en mi carrera, tanto esta temporada como el año pasado en Copa del Rey. Siempre es un sufrimiento enfrentarse a un equipo como el Atlético de Madrid. Tanto los jugadores que tiene y el club en sí, que es tan grande, siempre es un sufrimiento. Es un reto difícil y ahora que estoy aquí es un reto muy bonito para mí", comentó Mendoza este miércoles desde el auditorio del Riyadh Air Metropolitano.

Un breve discurso del presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, dio paso a la presentación del futbolista murciano: "Sabemos la ilusión con la que enfrentas este reto de defender el escudo del Atlético de Madrid. Estamos seguros de que tu constancia, sacrificio y trabajo te ayudarán a crecer aún más como futbolista y contribuirás a que nuestro equipo alcance los objetivos que nos hemos marcado", dijo al respecto.

Luego el propio Mendoza definió como "un momento muy especial" para él y "toda" su familia haber recalado en el Atlético. "Es un paso muy importante en mi carrera, es un momento muy ilusionante, un reto por delante. En mi cabeza solo cabe hacer las cosas bien, estando en un gran club como es el Atlético de Madrid y conseguir grandes cosas, que es lo que se merece la afición y este club", subrayó al respecto.

También habló sobre los últimos momentos del mercado invernal de fichajes. "Fue un día muy frenético. Yo sabía cómo estaba la situación días antes y la verdad que el último día fue todo muy rápido, pero fue un día muy ilusionante. Muy feliz cuando venía aquí a Madrid, al final fue todo a última hora, pero la verdad que fue un momento muy bonito, muy especial y muy ilusionante", repitió.

"Tanto en este último mercado como en los anteriores siempre han sonado muchas cosas alrededor mía; pero desde que supe del interés del Atlético de Madrid, lo he tenido siempre claro en mi cabeza y no me ha pasado otra opción", aseveró Mendoza sobre la entidad madrileña.

Igualmente valoró a su ahora entrenador. "Todos conocemos su exigencia, sabemos cómo es y creo que me va a venir bien, creo que nos entendemos bien. Tengo claro lo que quiere el club de mí, lo que quiere el 'Cholo' de mí y, simplemente, pues estar muy agradecido a él, a todo el 'staff' y a todos los compañeros que me han recibido como si estuviera en casa", dijo.

Más adelante fue preguntado por Pedri González, futbolista del Barça y con quien lo han comparado. "Está bien que un jugador como Pedri diga esas cosas de mí. Pero yo soy yo, soy Rodrigo Mendoza, creo que tengo que hacer mi propio camino, seguir adelante. Las comparaciones siempre van a estar, pero yo soy Rodrigo Mendoza y voy a hacer mi propio camino", insistió.

"Me han recibido todos muy bien, sobre todo los capitanes. Koke ha sido el primero en recibirme, en aconsejarme un poco y luego los veteranos también se han portado muy bien conmigo. Toda la plantilla realmente, todo el 'staff', el míster y, como digo, tanto Koke como Griezmann, Pablo Barrios también, etc. Me han recibido como si estuvieran en casa y estoy muy agradecido", concluyó Mendoza justo antes de posar con el dorsal 4.