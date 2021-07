Rodrigo de Paul: "El Atlético es un club gigante y aprenderé mucho con Simeone"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul calificó de un "sueño" jugar en el cuadro rojiblanco, un "club gigante" y en el que podrá aprender de unos de "los mejores entrenadores del mundo", Diego Pablo Simeone.

"Es un club gigante pero con gente que te hace sentir como en una familia, como me explicaron desde el primer momento. Este era mi sueño o uno de mis sueños y lo conseguí", dijo el argentino este martes en la primera entrevista a los medios del club.

El argentino, que visitó el Wanda Metropolitano y ya ha tenido dos entrenamientos como rojiblanco, destacó la figura de su compatriota en el banquillo. "Ahora quiero seguir escribiendo las páginas de este hermoso club que me abrió las puertas", afirmó.

"El grupo me recibió muy bien. Estoy muy contento, intentando adaptarme y ya meterme en la dinámica del equipo. Es increíble que te dirija uno de los mejores entrenadores del mundo, lo dice así la carrera de Simeone", añadió.

De Paul insistió en todo lo bueno que puede sacar del 'Cholo'. "Lo que consiguió es algo que va a quedar para siempre. Al lado de él aprenderé un montón, eso a mí me motiva mucho, vemos el fútbol parecido, lo sentimos parecido, creo al 100% que la competencia interna es lo que nos va a hacer mejor a todos", afirmó.

"Ganar la Copa América para nuestro país no se lograba desde hacía 28 años. Espero que esa copa me traiga esos momentos, los quiero vivir con el Atlético porque me gustaría también escribir mi historia con este equipo", añadió, antes de lanzar un mensaje a la afición rojiblanca.

"Me gustaría verlo lleno el estadio, gritando un gol o alentando al equipo. Los aficionados son una parte muy importante para nosotros. Las muestras de cariño desde que estoy aquí han sido exageradas. Yo vengo a competir, a darles alegrías y ojalá juntos podamos lograr cosas importantes", terminó.