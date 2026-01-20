Rodrigo Riquelme sufre una lesión en el aductor izquierdo

Rodrigo Riquelme of Real Betis in action during the Copa del Rey Round of 16 football match played between Real Betis and Elche CF at La Cartuja stadium on January 14, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El atacante del Real Betis Rodrigo Riquelme sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo, después de sentir unas molestias en el entrenamiento que el equipo verdiblanco realizó este lunes y podría estar de baja varias semanas.

"Nuestro jugador Rodrigo Riquelme sufrió unas molestias durante el entrenamiento de ayer. Tras la valoración y pruebas que se le han realizado se confirma que tiene una lesión miotendinosa proximal leve del músculo aductor largo izquierdo".

El club afirmó que la fecha de su regreso al trabajo con el grupo "dependerá de su evolución", aunque podría estar alejado de los terrenos de juego de dos a tres semanas, perdiéndose los dos últimos encuentros de la fase de liga de la Europa League, frente al PAOK (este jueves) y el Feyenoord (29 de enero), los partidos de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés (25), el Valencia (1 de febrero) y el Atlético de Madrid (8), así como el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, también contra el conjunto rojiblanco (5).