Rodríguez Uribes: "El episodio del partido de Miami demuestra que así no se hacen las cosas"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, tiene claro que todo lo que ha sucedido con la cancelación este martes del Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports que se iba a jugar el 20 de diciembre en Miami (Estados Unidos) "demuestra que así no se hacen las cosas", solicitando "diálogo y acuerdo" entre todas las partes implicadas de cara al futuro y que existan "unas normas adecuadas" que en la actualidad ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni LaLiga tienen.

"El episodio que hemos vivido con el partido del Barça y el Villarreal en Miami demuestra que así no se hacen las cosas", señaló Rodríguez Uribes en declaraciones facilitadas este miércoles por el Consejo Superior de Deportes.

Para el dirigente, "antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza, con una decisión tan relevante que podría haber afectado, sin duda, a la integridad de la competición, era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes, de todos los clubes". "Por supuesto, a los jugadores y a la aficiones tenerlos en cuenta", añadió.

En este sentido, Rodríguez Uribes recordó que "para el futuro, si hay alguna idea en este sentido, hay que partir de esa necesidad de diálogo y de acuerdo". "E inmediatamente de transparencia, transparencia absoluta. Y antes, como primera condición, que haya unas normas adecuadas para este tipo de iniciativas", demandó.

"Hoy por hoy, ni la Real Federación Española de Fútbol ni LaLiga las tienen. Es necesario elaborar unas normas que permitan este tipo de situaciones y hacerlo con el acuerdo y el consenso de todos. En todo caso, desde el CSD siempre vamos a preferir, y lo hemos dicho desde el minuto uno, traer eventos deportivos a España y no sacarlos", sentenció el presidente del CSD.