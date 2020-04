Fútbol.- Rodríguez Uribes: "El fútbol no pudo prever esta crisis"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado este miércoles que el mundo del fútbol "no pudo prever esta crisis" generada por la pandemia de COVID-19, aunque destacando que el conjunto de equipos de élite "tiene otras opciones de resistencia" para mitigar el impacto económico.

"El fútbol, como todos los ámbitos económicos y sociales de este país, no pudo prever esta crisis. No lo esperó nadie, yo también estaba hace mes y medio organizando los presupuestos de este Ministerio con normalidad, con ilusión, porque estábamos avanzando mucho con la ministra de Hacienda y de pronto todo eso ha cambiado", ha comentado al 'Diario AS'.

"Estamos ahora en una fase de evitar que la pandemia se extienda y de salvar vidas", ha añadido Rodríguez Uribes. "Supongo que toda esa imprevisión también se produjo en el fútbol", ha insistido el ministro durante su entrevista.

"El mundo del fútbol, sobre todo el profesional de élite, tiene otras opciones de resistencia en estos meses hasta que podamos volver a la normalidad. Pero a mí me preocupan mucho los futbolistas de Segunda B y Tercera, que son profesionales pero viven con un salario más justo. Aquí también es muy importante la solidaridad, que es un valor bidireccional que conecta lo público y lo privado", ha recalcado.

"La crisis de la pandemia está golpeando a todos los sectores sociales, económicos... y por supuesto deportivos. Es una crisis total, por eso la respuesta que hemos dado desde el Gobierno es transversal, de ayuda a todos los sectores que se han visto golpeados y el deporte también", ha explicado.

"Es una pandemia global, que va a distintos ritmos, pero que está afectando a 180 y tantos países del mundo. Todos nos vamos a ver afectados; no sé si por igual, pero es evidente que es un desafío para el mundo en su conjunto", ha reiterado el ministro.

"Si somos disciplinados y tienen éxito las medidas sanitarias que han diseñado los expertos, esperemos que pronto podamos salir de esta situación e ir volviendo progresivamente a la normalidad. Y también que nuestros deportistas puedan volver a sus vidas anteriores, a sus hábitos y a sus entrenamientos. Yo estoy convencido de que volveremos a estar arriba, como hemos estado siempre", ha espetado.

"Creo que todos juntos tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad para recorrer esa travesía difícil que nos está marcando la pandemia. Nosotros vamos a ayudar sobre todo a los más vulnerables desde ese plan de 200.000 millones de euros", ha indicado el ministro, haciendo hincapié en ese dinero previsto por el Gobierno como medida de apoyo.

Además, Rodríguez Uribes ha admitido tener "mucha esperanza" en los competidores españoles para los Juegos de Tokio. "En deporte de equipo, somos número uno en el mundo junto a Estados Unidos. Tenemos un horizonte de mucha incertidumbre en el futuro inmediato; pero de aquí a las Olimpiadas del verano de 2021, esperemos que hayamos vuelto a la normalidad y yo tengo plena confianza en nuestros deportistas", ha repetido.

COMPROMISO PARA "REFORZAR" LAS BECAS ADO

Igualmente, se ha comprometido a "reforzar" las becas ADO tras la crisis del coronavirus. "Cuando salgamos de esta situación más crítica, puede ser un buen momento para recuperar la fuerza y el vigor de ese programa, que es un buen ejemplo de gestión público-privada", ha subrayado.

"Somos una gran potencia, somo 'marca España' en esto claramente. La voluntad de este ministro es ayudarles y protegerles, ya que están dando un ejemplo que merece elogio, de quedarse en casa cuando son los que necesitan de una forma muy singular hacer ejercicio, salir, etc. El año que viene estaremos en plena forma", ha señalado.

De nuevo, en la entrevista ha salido al paso de la enorme diferencia entre loas cifras del fútbol y las de otras disciplinas. "A mí siempre me ha parecido que el fútbol se ha movido en cantidades desorbitadas, incluso en la normalidad", ha dicho al respecto.

"Es verdad que eran las reglas del fútbol y los que somos muy futboleros hemos disfrutado de grandes estrellas. Pero cuando uno ve los salarios, piensa que son de una dimensión poco humana. Seguramente esta crisis puede servir también para que aprendamos todos, para que tengamos un cierto sentimiento de limitación y de vulnerabilidad", ha augurado.

"La crisis nos ha golpeado a todos de una forma que no podíamos prever y creo que el fútbol también puede hacer un ejercicio de reflexión, pensar en las eventualidades del futuro y que haya siempre un colchón que permita responder a ellas; y eso se puede hacer, por supuesto, con una racionalidad mayor de los salarios de las estrellas", ha aseverado.

"El fútbol no volverá ni cuando diga Tebas, ni cuando diga Rodríguez Uribes ni cuando diga la presidente del CSD... Es que va a ser cuando diga Salud. Es nuestra obligación, no podemos hacer otra cosa y no debemos hacer otra cosa", ha asegurado al respecto de cuándo se retomarán LaLiga Santander y el resto las competiciones.

"Otra cosa es que entre todos hagamos sugerencias y pensemos en el mejor momento para volver, pero quien lo va a decir al final serán los expertos científicos, los epidemiólogos y el Ministerio de Sanidad en última instancia. Porque tiene que prevalecer lo fundamental, que es la vida y la salud de las personas", ha declarado.

"Es bueno que tanto el señor Tebas como la federación de fútbol y de otros deportes, y por supuesto el CSD y nosotros mismos desde el ministerio, pensemos en distintos escenarios posibles, en un calendario posible", ha destacado Rodríguez Uribes.

"El trabajo que hemos impulsado en Cultura y Deporte es ése, trabajo y diálogo para cada semana ir viendo las circunstancias y también hacer un calendario posible, que someteremos en todo caso al buen juicio de los expertos sanitarios para que tomen la decisión", ha concluido.