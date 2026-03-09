Rodríguez Uribes: "Esta medalla de oro es la consagración definitiva de Audrey Pascual"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - CSD

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, valoró la medalla de oro conquistada este lunes por Audrey Pascual en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia)como "la consagración definitiva" de la esquiadora española.

"Representa una recompensa histórica tras las cuatro victorias en supergigante de la Copa del Mundo esta temporada", destacó Uribes en declaraciones compartidas por el CSD en un comunicado, en el que defendió que la medalla de oro supone, además, "la consagración definitiva de una deportista que, sin duda, está llamada a convertirse en una de las grandes leyendas" del deporte español.

Presente en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, Rodríguez Uribes fue testigo este lunes de la actuación de la abanderada del equipo paralímpico español, que ya suma dos medallas -una plata y un oro- tras la disputa de las pruebas de descenso y supergigante. La madrileña, de 21 años, ha brindado al equipo español su primer oro paralímpico desde Sochi 2014.

Rodríguez Uribes, que acompaña a la familia paralímpica española desde el pasado viernes, se mostró convencido de que la madrileña "todavía va a regalar más alegrías en estos Juegos, en los que ha debutado por todo lo alto". La esquiadora española tiene por delante su participación en las pruebas de combinada alpina, gigante y eslalon.

El secretario de Estado para el Deporte, que ya acompañó a la deportista madrileña el pasado sábado en la prueba de descenso en la que se proclamó subcampeona, presenció la final de este lunes junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

En los próximos días está previsto que asistan también a los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.