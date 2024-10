Rodríguez Uribes: "No era ninguna locura que se pudieran superar en París las 22 medallas de Barcelona'92"

Jose Manuel Rodriguez Uribes, President of Superior Sports Council CSD, attends during the Desayunos Deportivos Europa Press “Jose Manuel Rodriguez Uribes” celebrated at NH Eurobuilding Hotel on October 23, 2024, in Madrid, Spain.

Jose Manuel Rodriguez Uribes, President of Superior Sports Council CSD, attends during the Desayunos Deportivos Europa Press “Jose Manuel Rodriguez Uribes” celebrated at NH Eurobuilding Hotel on October 23, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró este miércoles que "no era ninguna locura" que en Paris 2024 se hubiesen superado las 22 medallas de Barcelona'92 porque las "expectativas eran razonables", y pidió no quedarse sólo con los metales sino verlo de una "forma integral" y "generar una estrategia compartida y dialogada" para la mejora del actual modelo.

"Si la mirada se sitúa estrictamente en las medallas. Las expectativas eran razonables, el presidente del COE y yo hicimos una reflexión fundamentada y no era ninguna locura que se pudieran superar", expresó Rodríguez Uribes, protagonista en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Vithas y Joma.

El dirigente recordó que en Paris 2024 hubo "69 finalistas, 30 cuartos y quintos puestos", pero que "luego hay que competir". "Pero con que sólo diez (de los cuartos o quintos puestos) hubiesen sido podio habrían sido 28 medallas y habríamos superado Barcelona. Hay que ver las cosas con perspectiva, analizar todos los elementos y ver las cosas que funcionan y las que no, dónde hay que poner más esfuerzo", apuntó.

Uribes incidió en ver "los parámetros más allá de la medalla", los cuales indican que "la situación del deporte español es muy buena". "En los Juegos hemos estado muy arriba porque hemos estado muy presentes y hay muchos datos muy buenos que hay que valorar. Por la propia exigencia del deporte hay que aspirar a más, hemos superado Tokio sólo por una medalla y queda esa sensación agridulce", remarcó el valenciano.

"No hay que perderse sólo en las medallas, que son un objetivo importante, hay que verlo de forma integral", reiteró. "El deporte español está muy bien, todos los fines de semana estamos recibiendo buenas noticias y para el tamaño que tiene, España está arriba, pero también tenemos que aspirar a mucho más porque podemos hacerlo", admitió.

Uribes recalcó que el deporte español lleva "ya 564 medallas en competiciones internacionales y 345 récords de España". "Estamos dentro del 'G-20' olímpico, no hay que dormirse en los laureles porque tenemos un desafío extraordinario por delante, pero también hay que estar satisfechos del trabajo bien hecho", subrayó el presidente del CSD.

"DEBEMOS GENERAR UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA Y DIALOGADA"

Este se refirió a la reunión que ha mantenido con ADESP, que aglutina a todas las federaciones y que es "la mirada completa", de cara al modelo para los años que viene. Ahora, se irá reuniendo "de forma progresiva" con grupos de federaciones "para tener una visión de conjunto en este semestre".

Sin embargo, dejó claro que "el modelo está en la ley" y que únicamente deben "implementarlo y diseñar una estrategia para los próximos años inspirada en esos principios", sin olvidar que el Comité Olímpico Español (COE) "también está haciendo un buen trabajo en esa materia desde hace muchos años que va a enriquecer esto". "Debemos generar estrategia compartida y dialogada", aseveró.

Rodríguez Uribes apuesta por "mirar hacia futuro y tomar decisiones con los que saben, que son las federaciones, que la propia ley las señala en el centro del modelo y que están en el día a día", aunque sin dejar atrás "a todos los actores". De momento, de esta primera reunión no ha recibido "ninguna petición concreta" y que será de las reuniones de donde extraigan "conclusiones" y vean "prioridades, objetivos y dificultades".

Por otro lado, el dirigente habló sobre la gobernanza en las federaciones, sobre todo en lo referente a la limitación de mandatos, que no aparece en la nueva Ley del Deporte. "Si no se incorporó es porque no había consenso, esto no deja de ser otro principio deontológico y unas federaciones lo han incorporado y otras no, creo que debe pertenecer a la autonomía de las federaciones. La Carta Olímpica también lo inspira, no creo que sea ese el problema porque se pueden hacer las cosas bien o mal estando poco o mucho", puntualizó.

El dirigente recordó que "como presidente del CSD" su obligación es "respetar la autonomía de las federaciones" y también se refirió a los procesos electorales en las federaciones y la posible falta de transparencia que pueda haber. "Si fuera un problema de normas pasaría en todas las federaciones, pero en la mayoría funciona la Orden Ministerial y cuando no, es por elementos ajenos a las normas del juego", zanjó.

Uribes manifestó que la Ley del Deporte también "es la más inclusiva del mundo" y que es la que "está más a la vanguardia de deberes y obligaciones para favorecer el deporte inclusivo". "Y el Comité Paralímpico Español, con Miguel Carballeda a la cabeza, ha sido fundamental porque han estado siempre encima, con amabilidad y también demandando siempre cosas", comentó.

En este sentido, confesó la "desazón" con la que vivió la retirada de la medalla de bronce en la maratón de los Juegos Paralímpicos de París a Elena Congost. "Miguel reaccionó enseguida y nosotros le dijimos que le íbamos a apoyar en todo. Aún no nos han respondido el Comité Paralímpico Internacional al que solicitamos, no que le quitasen la medalla a la atleta japonesa, si no que se concediesen dos bronces que era lo más justo. Esto no depende de nosotros, lo que sí es la concesión de la beca que la vamos a garantizar", afirmó.

Finalmente, a título individual, elogió las figuras de Álvaro Martín y de Rafa Nadal. Del doble medallista en marcha en Paris 2024 y que recientemente anunció su retirada, al que ve como un "referente" y que en su puesto en la CELAD "va a hacer una gran aportación", aunque aún deben "hablar con él" lo que pasará con su beca.

Sobre el balear, que pondrá fin a su carrera en las Finales de la Copa Davis del próximo mes de noviembre, reconoció que "objetivamente, es difícil de igualar" lo que ha logrado y que le pueden llevar a ser considerado el mejor deportista español de la historia. "Los hechos son bastantes difíciles de discutir. Siempre he dicho que sí, que Rafa es el grande que tenemos ahí, pero no es el único", sentenció.

"LOS NÚMEROS HABLAN POR SÍ SOLOS" DE LA APUESTA DEL GOBIERNO

Rodríguez Uribes también abrió su presencia en este desayuno informativo repasando las líneas de su proyecto, del que destacó que pese a sufrir "dos guerras importantes y una pandemia terrible", el Gobierno apostó por el deporte, con una inversión de "más 1.800 millones en este sexenio" y situándolo entre "las 10 políticas tractoras para salir de la crisis económica".

Además, el CSD ha contado con 381 millones, "el presupuesto más alto de la historia". "El balance habla por sí solo, los números son claramente explicativos del compromiso del Gobierno por invertir y reforzar el deporte", detalló.

Uribes explicó que la nueva Ley del Deporte convierte al deporte "es cuestión de Estado" sobre los pilares de ser "un derecho de todos, una industria y sus valores", y destacó al programa 'Team España" como "una marca de referencia del deporte español" y la importancia de sacar adelante un Estatuto del Deportista que "mire hacia delante y también hacia atrás para resolver lagunas del pasado" y del Programa PROAD, que junto al 'Team España' y al ADO "han ayudado mucho a los éxitos del deporte español junto, por supuesto, al buen hacer de federaciones".

"Ahora, la hoja de ruta hasta 2027 pasa por la modernización de las instalaciones deportivas, de una estrategia nacional contra el sedentarismo, el desarrollo normativo de la Ley del Deporte con la aprobación de dos Reales Decretos y la implementación de un código de buen gobierno", prosiguió Uribes, que recordó igualmente que "se ha reforzado" la CELAD (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte). "Creo que va a vivir buenos tiempos a partir de ahora.