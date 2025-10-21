Rodríguez Uribes recibe al alcalde de Segovia, José Mazarías, con motivo de la Semana Europea del Deporte

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este martes al alcalde de Segovia, José Mazarías, ante quien ha subrayado su compromiso con el desarrollo de la actividad deportiva de la ciudad y la colaboración del CSD para traer eventos deportivos a la ciudad, que este año fue designada como sede en España de los actos centrales de la Semana Europea del Deporte.

El encuentro, celebrado en la sede del CSD, permitió a Rodríguez Uribes conocer en detalle los cambios que se han producido en el proyecto de construcción de un nuevo módulo cubierto de atletismo. En relación con esta iniciativa, el presidente del CSD expuso la necesaria colaboración para su financiación de las diferentes Administraciones Públicas, ya que esta infraestructura podría, no sólo transformar la realidad deportiva de Segovia, sino atraer a atletas de otras provincias.

El presidente del CSD aseguró que están trabajando para que el deporte "llegue a todos los territorios". "Segovia es una ciudad con un gran potencial y tradición deportiva, que merece contar con instalaciones modernas que puedan albergar grandes eventos. Nuestra colaboración con el Ayuntamiento es firme y leal para hacer realidad estos objetivos, tal y como ya me comprometí en el pasado, junto al resto de Administraciones Públicas", agregó.