Rodrygo Goes se rompe el cruzado y el menisco de la pierna derecha

Archivo - Rodrygo of Real Madrid CF runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes estará varios meses de baja y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial del próximo verano, después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y otra del menisco externo de la pierna derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el club en un comunicado.