Rodrygo y Vinícius lideran la goleada de Brasil a Corea del Sur

Archivo - 06 September 2024, Brazil, Curitiba: Brazil's Rodrygo in action during the 2026 FIFA World Cup Qualifying match between Brazil and Ecuador at the Couto Pereira Stadium. Photo: Edson De Souza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa - Edson De Souza/TheNEWS2 via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los delanteros del Real Madrid y del Chelsea, Rodrygo Goes y Estevao, con sendos dobletes, y Vinícius Júnior, con el último gol, han sido los jugadores más destacados en la goleada que la selección brasileña ha endosado este viernes a Corea del Sur (5-0) en el Estadio Mundialista de Seúl.

La selección dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti se desplazó a Corea del Sur para disputar este partido amistoso, tras terminar el pasado mes de septiembre la fase de clasificación sudamericana para el Mundial 2026.

La 'verdeamarelha' vivió un partido plácido, resuelto por 5-0, con dobletes de Estevao, jugador del Chelsea, y Rodrygo Goes, extremo del Real Madrid. El encargado de cerrar la 'manita' brasileña en territorio surcoreano fue el también madridista Vinícius Júnior.

El primer tanto lo firmaría de forma tempranera el joven jugador del Chelsea, asistido por Bruno Guimaraes, mientras que Rodrygo amplió la ventaja antes del descanso, tras recibir un buen pase de Carlos Casemiro dentro del área y deshacerse de un defensa asiático con un buen movimiento.

El inicio de la segunda parte supuso la sentencia de Brasil, con otro gol de Estevao en el primer minuto, que se aprovechó de un error en salida de la zaga coreana para robar el balón y definir a placer. Dos minutos después, Rodrygo anotaría su doblete particular aprovechando una asistencia de su compañero Vinícius Jr.

Precisamente el extremo madridista de 25 años sería quien cerrara la goleada de la selección carioca, anotando el quinto gol en un contragolpe tras un saque de esquina surcoreano. Vinícius recibió un pase en profundidad en el centro del campo, encaró a Hyeon-Woo Jo y definió con la pierna derecha al fondo de la red.

Un triunfo que sirve a la selección brasileña para reencontrarse con la victoria después de haber caído en el último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Bolivia (1-0).