Roger Adrià ficha por Movistar hasta 2028

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista barcelonés Roger Adrià fichó este viernes por el Movistar Team, conjunto con el que firma para los próximos tres años, hasta 2028, procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe, donde ha corrido las dos últimas temporadas.

"Movistar Team anuncia la incorporación de Roger Adrià (Barcelona, 1998) para la temporada 2026 y formará parte de la plantilla del conjunto telefónico hasta el curso 2028", informó el conjunto 'telefónico' en un comunicado.

Adrià mostró su satisfacción por "cumplir un sueño". "Casi todos los ciclistas españoles desde jóvenes soñamos con correr en este equipo, siendo el conjunto con más historia del pelotón internacional. Así que, es un sueño hecho realidad", confesó.

"Creo que es un paso importante en mi carrera. Siendo un equipo que encaja más con mi personalidad y mi cultura. Un conjunto donde encontrar un espacio donde brillar y aportar mis cualidades al equipo", agregó el corredor, de 27 años.

Adriá debutó como profesional en 2020 con el equipo Kern Pharma, donde permaneció cuatro años, hasta 2023. Entonces, fichó por el Red Bull-BORA-hansgrohe, conjunto para el que ha corrido en 2024 y 2025, antes de rubricar su acuerdo con Movistar. Este año, fue bronce en el Campeonato de España de ruta y logró un triunfo en una etapa de la Vuelta a Burgos.