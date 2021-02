Roger Federer regresará en marzo en Doha

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer volverá a las pistas de tenis en el torneo de Doha, que se disputará del 8 al 13 de marzo y que será el primero 13 meses después de jugar en el Abierto de Australia su último partido y tener que pasar por el quirófano por una lesión de rodilla.

"Llevo mucho tiempo pensando cuándo y dónde volver. Australia era demasiado pronto por mi rodilla. Quería regresar en un torneo más pequeño y donde el estrés también sea un poco menor", expresó Federer en una entrevista a la radio SFR de su país.

El exnúmero uno del mundo, de 39 años y que no juega desde su derrota en las semifinales del primer 'Grand Slam' de la temporada ante el serbio Novak Djokovic, reconoció su pesar por perderse por primera vez en 23 años esta cita. "Es algo que duele porque es uno de los lugares donde más me encanta jugar", confesó el seis veces ganador en Melbourne Park.

De cara al futuro, el de Basilea también dejó claro que intentará "volver a jugar en tierra batida" y que, "por supuesto", estará en Halle (Alemania), Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio y el US Open. "Quiero celebrar grandes victorias de nuevo, y para eso estoy listo para atravesar un camino largo y difícil", comentó.

El ganador de 20 'Grand Slams' habló de este largo periodo sin jugar. "Pensé que no seguiría mucho el deporte y que estaría más ocupado con mis hijos y mi rehabilitación, pero me sorprendió que siguiese comprobando resultados y viendo partidos porque normalmente no hago eso si no participo en un torneo", sentenció.