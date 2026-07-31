Roger Schmidt sustituye a Klopp como nuevo director global de fútbol de Red Bull

Archivo - The head coach Roger Schmidt (SL Benfica) during the UEFA Champions League, Quarter-finals, 2nd leg football match between FC Internazionale and SL Benfica on April 19, 2023 at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy - Photo Morgese-Rossini / DP - Alessio Morgese / Dppi / Afp7 / Europa Press

SALZBURGO, 31 Jul. (EP/DPA) -

El entrenador alemán Roger Schmidt se ha convertido este viernes en el nuevo director global de fútbol de Red Bull, cargo que asumirá a partir del 1 de octubre, en sustitución del nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, según anunció el fabricante de bebidas energéticas austriaco.

Jürgen Klopp, que fue la principal opción del candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme para sentarse en el banquillo blanco, asumió el pasado 24 de julio el cargo de nuevo seleccionador de la tetracampeona del mundo, después de su temprana eliminación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Schmidt volverá a la que fue su casa, ya que ejerció como entrenador del Red Bull Salzburgo (2012-2014), tras firmar un contrato como nuevo director global de fútbol de la empresa de bebidas energéticas, un cargo que compartirá con el director comercial global de fútbol, Florian Scholz.

"El objetivo de esta incorporación será impulsar el futuro deportivo y comercial del ecosistema futbolístico de Red Bull", informó la empresa.

El gerente de Red Bull, Oliver Mintzlaff, elogió la figura de Schmidt y se mostró "contento" por darle de nuevo la bienvenida. "Con su dilatada experiencia, extraordinaria competencia futbolística y clara comprensión de nuestra filosofía, es la persona idónea para asumir la responsabilidad de la orientación deportiva de nuestra cartera global de fútbol", destacó Mintzlaff.

"A lo largo de su carrera, se ha labrado una excelente reputación por el desarrollo de jóvenes talentos y su exitosa promoción al más alto nivel. Su estilo de juego valiente e intenso, con una presión agresiva y un fútbol ofensivo rápido, encaja a la perfección con nuestro ADN futbolístico", concluyó.

Schmidt, de 59 años, además de haber dirigido al RB Salzburgo, entrenó al Bayer Leverkusen alemán, Beijing Guoan de China, PSV Eindhoven neerlandés y al Benfica portugués. Asimismo, desempeñó el cargo de director deportivo global de la J-League de Japón en su última experiencia antes de regresar a la empresa de bebidas energéticas.