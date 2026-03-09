El Roig Arena cumple medio año con 930.000 asistentes y octavo pabellón del mundo en venta de entradas en enero. - ROIG ARENA

VALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pabellón multiusos Roig Arena de Valencia ha recibido en sus seis primeros meses en funcionamiento más de 930.000 asistentes a alguno de los 182 eventos deportivos, musicales, de entretenimiento y corporativos que ha acogido, según ha informado el recinto este lunes en un comunicado.

Como sede de los partidos del Valencia Basket en las Ligas ACB, Endesa y Euroliga, el Roig Arena ha registrado un total de 370.000 asistentes a los partidos de los primeros equipos masculino y femenino. Además, 102.000 aficionados asistieron a la Copa del Rey, disputada del 19 al 22 de febrero.

En el plano musical, los asistentes a los más de 60 conciertos celebrados suman 410.000 (50.000 en el Auditorio Roig Arena), con un total de 31 eventos con todas las entradas vendidas, destacando grupos y artistas como Camilo, Manuel Carrasco, Quevedo, récord del recinto con más de 19.000 asistentes, Joaquín Sabina, Mónica Naranjo, Roxette, David Bisbal, Il Volo, Fito y Fitipaldis o André Rieu. Además, el recinto fue la sede de LOS40Music Awards, donde participaron artistas como Rosalía, Ed Sheeran o Myles Smith.

Por su parte, los cerca de 60 eventos corporativos que han tenido lugar en los distintos espacios del Roig Arena han atraído a alrededor de 50.000 asistentes, con citas destacadas como la Noche de la Economía Valenciana, AECOC, el acto en defensa del Corredor Mediterráneo o la Cerámica Night Experience.

La actividad del recinto valenciano ya está impactando a escala internacional. Pollstar, principal revista y plataforma de datos del mundo dedicada exclusivamente a la industria del entretenimiento en vivo y los conciertos, ha incluido en su número de febrero al Roig Arena en sus rankings.

En la categoría de recintos de 15.000 a 30.000 espectadores de aforo, la publicación estadounidense coloca al Roig Arena en la octava posición a nivel mundial en enero por entradas vendidas.

En cuanto al ranking 'Magna Charta' de arenas de la misma categoría correspondiente a todo el año 2025 en Europa, Roig Arena está también incluida: ocupa el puesto 31 del continente en venta de entradas con tan solo 4 meses de actividad, de septiembre a diciembre.