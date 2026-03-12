El Roig Arena de Valencia será sede del nuevo circuito mundial Project B a partir de 2027

El pabellón Roig Arena de Valencia - ROIG ARENA

VALENCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de Valencia acogerá del 12 al 22 de marzo de 2027 una de las sedes del nuevo torneo internacional de baloncesto Project B, una competición itinerante de formato innovador que reunirá a algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo y que recorrerá ciudades de Asia, Europa y América.

El acuerdo firmado entre Project B y el recinto valenciano convierte a Valencia en la única ciudad española que albergará este nuevo certamen global, cuyo circuito arrancará en 2027 y que ya ha confirmado a Tokio como una de sus sedes. La cita en el Roig Arena supone además el primer anuncio oficial del torneo en Europa.

La competición estará concebida como un circuito internacional con formato estilo Grand Prix y buscará ofrecer una experiencia de baloncesto de élite en distintas ciudades anfitrionas del mundo. El proyecto combinará competición deportiva de alto nivel con un fuerte componente tecnológico y audiovisual para ampliar su alcance global.

En este sentido, el torneo integrará partidos en directo con el uso intensivo del 'streaming', las redes sociales y los dispositivos móviles, con el objetivo de conectar con nuevas audiencias y reforzar la proyección internacional del campeonato.

Desde la organización explicaron que la elección de Valencia responde tanto a su tradición baloncestística como a la apuesta por infraestructuras deportivas de última generación. El Roig Arena contará con más de 1.700 metros cuadrados de pantallas LED, lo que lo situará como uno de los recintos tecnológicamente más avanzados de Europa.

ACUERDO PLURIANUAL

El Roig Arena será sede de Project B gracias a un acuerdo de colaboración plurianual que pretende consolidar a Valencia como una parada recurrente del circuito internacional. Según explicaron ambas partes, se trata de una alianza estratégica con vocación de largo plazo para situar a la ciudad como uno de los escenarios globales del baloncesto de élite.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, destacó que la alianza con Project B supone "un paso más para que el recinto tenga el contenido de entretenimiento y deporte que deseamos, siendo global y con experiencias únicas".

"Ser la única sede confirmada en España, compartiendo protagonismo con ciudades como Tokio, es todo un hito tanto para nosotros como para la ciudad de Valencia. Creemos que Project B aporta un concepto innovador y de alcance global muy ambicioso", señaló.

Por su parte, el director de Operaciones de Project B, Grady Burnett, subrayó que "la cultura del baloncesto de Valencia y su ambición global encajan perfectamente con Project B". "Nuestra colaboración con el Roig Arena nos permitirá generar un impacto significativo en la economía, en la comunidad y en la afición de aquí durante muchos años", añadió.

Desde la organización destacaron además que España está considerada una de las grandes potencias mundiales del baloncesto y que Valencia se ha consolidado en los últimos años como una de las ciudades deportivas más avanzadas de Europa, sede habitual de competiciones internacionales de primer nivel.

Con la llegada de Project B, la capital valenciana refuerza su posicionamiento en el mapa global del baloncesto y amplía su proyección internacional como sede de grandes eventos deportivos.