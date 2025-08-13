Ron Gourlay: "Vamos a necesitar tiempo y espero que pronto veáis los cambios en el Valencia"

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Valencia CF, Ron Gourlay, explicó su ilusión y optimismo con ver a un cuadro 'che' "grande" con la inversión en fichajes, el talento de los jugadores jóvenes, la fuerza de la afición y el Nou Mestalla, y la buena mano del técnico Carlos Corberán, aunque para ello necesitarán "tiempo".

"Espero estar a la altura de los retos que tenemos por delante, pero estoy rodeado de un buen equipo y espero aportar mi experiencia de ahora en adelante. Cuando me llamaron para venir al Valencia CF no dudé en absoluto, el Valencia CF es un gran club, con un gran potencial, es un club global. He tenido suerte de asumir retos en clubes como el Manchester United a lo largo de mi carrera, y ahora tengo una gran suerte de venir al Valencia", dijo en rueda de prensa este miércoles, recogida por la web oficial del equipo.

"¿Por qué estoy aquí a esta altura de mi carrera? Lo primero, es el proyecto. Creo en este proyecto, es un proyecto de futuro. Lo segundo es el Nou Mestalla. Todos los grandes clubes tienen estadios modernos y este es el caso también. El tercer motivo es Carlos Corberán. He trabajado antes con él, lo conozco, sé lo que puede aportar, conozco su pasión, su integridad y su compromiso", añadió.

El escocés, que llegó este verano al Valencia, pidió "tiempo". "Hay que dar recursos, está claro, pero necesitamos a alguien que sea capaz de sacar el máximo. Todo no se va a conseguir en una temporada, vamos a necesitar tiempo y espero que todos pronto veáis los cambios en el Valencia. El máximo accionista quiere que el club avance. Lo hemos visto en los fichajes y también en los jugadores jóvenes que son el futuro del equipo, no se puede construir un proyecto de futuro sin estos jugadores", afirmó.

Gourlay insistió además en el cambio del equipo desde de que Corberán se hizo cargo. "Un gran cambio en una situación difícil, los jugadores han ganado los partidos que tenían que ganar y ahora tenemos unos cimientos a partir de los cuales podemos construir. Hemos incorporado 5 jugadores y hay que mantener a los jugadores jóvenes para crear un futuro. No siempre es posible, pero creo que desde que he llegado se ha estado haciendo un buen trabajo y al entrenador se le han dado recursos y ahora tiene que conseguir resultados. Quería decir un par de cosas", afirmó.

"Hemos de trabajar todos juntos para dar la vuelta a la situación dentro y fuera del terreno de juego. Si no es así, se repetirá la misma historia. Tanto yo como el presidente, el máximo accionista, el entrenador y todo mi equipo de trabajo queremos lo mejor. Cuando llegué a Arabia Saudí había dudas y al final logramos la Champions asiática por primera vez en la historia. Hay que juzgar el trabajo por los resultados", añadió.

Además, el CEO del Valencia confesó que aún deben definir cómo funciona el nuevo organigrama del club. "Tenemos a uno de los mejores entrenadores de Europa y deberíamos definir algunos procesos de trabajo en el club, soy el primer CEO de Fútbol y creo que necesito un poco más de tiempo para entender las diferentes funciones. Estamos todos de acuerdo en el proyecto y hemos visto el compromiso de la presidencia y de la propiedad. Estamos trabajando con un plan", dijo.

"Hemos cerrado la llegada de un portero, un central, dos centrocampistas y un delantero, puestos clave para el equipo y debido a las debilidades que hemos detectado. Santamaría nos da competitividad y Danjuma nos va a aportar energía en el ataque. Hemos tenido total apoyo del presidente y del máximo accionista y en esto estamos, quizá podamos hacer algo más mientras siga abierto el mercado de fichajes", añadió.

Por otro lado, Gourlay confesó que aún puede haber algún refuerzo más pero que ya tienen "una plantilla competitiva". "El proyecto se tiene que pensar a 2-3 años, tenemos unos hitos de rendimiento y hay que tener muy en cuenta la Academia VCF para desarrollar nuestro talento. Estoy contento con la situación de la plantilla a día de hoy", afirmó, dando por hecha casi la renovación de Diego López.