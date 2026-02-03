Ronald Araujo: "Nos tomamos el partido muy en serio y estamos en semifinales"

Ronald Araujo of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish Cup, Copa del Rey, Quarter of Final football match played between Albacete Balompie and FC Barcelona at Carlos Belmonte stadium on February 03, 2026, in Albacete, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Ronald Araujo celebró este martes la clasificación del conjunto blaugrana para las semifinales de la Copa del Rey Mapfre tras imponerse al Albacete (1-2) en cuartos de final, destacando la seriedad con la que el equipo afrontó el encuentro y la importancia de seguir avanzando en una competición "muy especial" para el club.

"Es normal que en los últimos minutos se te vengan arriba, pero en líneas generales nos tomamos el partido muy en serio y estamos en semifinales, que es lo importante", señaló el central uruguayo, que subrayó la dificultad de este tipo de eliminatorias, en declaraciones a 3Cat.

"La Copa es un poco esto, los partidos no están definidos hasta el final. Creo que hicimos un gran partido, creamos muchas ocasiones y sabíamos que era un equipo que en pelota quieta podía encontrar el gol. Lo encontraron", añadió.

Araujo, autor de uno de los tantos del Barça, también se refirió a su estado personal y a su evolución en los últimos meses. "Creo que estoy muy bien, gracias a Dios, paso a paso. Estamos haciendo un gran trabajo con el club y con el míster, y me voy sintiendo muy bien", explicó, antes de valorar su aportación ofensiva. "Es importante el gol, porque tenemos grandes cabeceadores y también es importante poder hacer esos goles".

El defensa tuvo además palabras de elogio para el técnico azulgrana, Hansi Flick, al que abrazó tras marcar. "Es como un padre para todos nosotros. Todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Conmigo se ha portado espectacular y le tengo mucho cariño", afirmó.

"Ya sí, semifinales. Nos merecíamos esto", concluyó Araujo. "Es importante para el club poder llegar a otra final, a otra Copa, y ganar títulos. El equipo se lo está tomando muy en serio, así que feliz, contento y a seguir", recalcó el central uruguayo.