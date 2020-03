Ronaldinho cumple 40 años en la cárcel

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona e internacional brasileño Ronaldinho de Assis Moreira cumple este sábado 40 años encarcelado en la 'Agrupación Especializada' de Asunción (Paraguay) y se distrae jugando al fútbol sala, según explica el responsable de reclusos.

"Está bien, no se queja de nada y está a gusto con los demás. Le tratan muy bien, sin incovenientes", dijo el jefe policial en declaraciones al diario brasileño O Globo. Ronaldinho pasa las horas jugando al fútbol sala, disputando torneos con el resto de reclusos.

El exjugador del FC Barcelona, PSG y AC Milan, entre otros clubes, fue detenido el pasado 5 de marzo por haber entrado en Paraguay con un pasaporte falso, país al que acudía para unos eventos solidarios de la fundación 'Fraternidad angelical'.

Ronaldinho, que viajó junto a su hermano Roberto, fue detenido por segunda vez después de pasar la noche en la cárcel de Asunción, y la fiscal general no dudó en ordenar su detención. "Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República de Paraguay", indicó Clara Ruiz ante los medios.

El exjugador brasileño, que cubrió sus manos con una manta para que no se viesen las esposas en el momento de la detención, "reúne todos los requisitos" para que permanezca en prisión a la espera de que se convoque el juicio, el cual ya preparaba con sus abogados.

"Hay peligro de fuga, no tiene arraigos en el país, entró de forma ilegal y está permaneciendo de forma ilegal. Por eso el juzgado consideró que siga en la cárcel", añadió la jueza hace dos semanas, antes de que decretase la prisión preventiva para 'Ronie'.

Con motivo de la emergencia sanitaria del coronavirus, la cárcel donde permanece Ronaldinho ha reducido las visitas y el exjugador brasileño -Balón de Oro en 2004 y 2005- sólo tiene contacto con sus abogados, según informa la versión digital del diario brasileño.

FELICITACIÓN DE OTROS EXJUGADORES

Varios jugadores y excompañeros de Ronaldinho felicitaron al brasileño a través de las redes sociales. Fue el caso de Carles Puyol: "Muchas felicidades, Ronaldinho, mucha fuerza en estos momentos complicados, espero que todo vuelva pronto a la normalidad. Un abrazo fuerte", escribió el ex del Barça en su cuenta de Instagram.

Otro de los que felicitó a 'Ronie' fue el madridista Vinicius Junior, quien no compartió vestuario con él por su edad, pero reconoce que fue su "ídolo" de juventud. "De lo mejor que vi, gracias por tu magia. No me canso de ver sus vídeos", escribió su compatriota del Real Madrid.