Ronaldo Nazario: "Brasil siempre es favorita, tenemos a los mejores jugadores del mundo"

Archivo - Ronaldo Luiz Nazario de Lima, president of Real Valladolid, looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Valladolid at Santiago Bernabeu stadium on August 25, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario defendió que la selección brasileña "siempre será favorita" para un Mundial, porque tiene "a los mejores jugadores del mundo", unos "talentos increíbles y un seleccionador impresionantemente bueno".

"Es estupendo volver a ver a todo el equipo de la selección. Creo que la preparación está en marcha, la selección tiene talentos increíbles y un seleccionador impresionantemente bueno. Estoy seguro de que ajustará los pequeños detalles que aún faltan para el Mundial", comentó Nazario en declaraciones publicadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en su página web.

En la previa del amistoso ante Croacia de este martes, el ex futbolista del Real Madrid destacó "el ambiente y la armonía" en esta 'Canarinha' "en un momento de tensión previo al Mundial" que se celebra este verano, del 11 de junio al 19 de julio, en Estados Unidos, Canadá y México.

"Es genial transmitirles un mensaje de optimismo. Creo que la selección brasileña siempre será favorita, siempre contamos con los mejores jugadores del mundo, ellos lo saben y es importante que actúen como tal, porque la esperanza del pueblo brasileño es muy grande en relación con nuestros jugadores", destacó.

'O Fenômeno' resaltó también el "compromiso" de los jugadores, a los que transmitió "tranquilidad" en su visita. "La selección tiene cosas que mejorar y, sin duda, mejorará. Hay que ir a por todas porque es Brasil, y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para traer la copa a Brasil", declaró.

"Siempre estaremos aquí ayudando, apoyando a la selección, para aportar tranquilidad y que puedan representarnos muy bien durante el Mundial", concluyó Ronaldo Nazario, campeón del mundo con la 'Canarinha' en 1994 y 2002.