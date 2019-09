Ronaldo: "Sueño en grande, en cinco año tenemos que pelear por la Champions"

Publicado 25/09/2019 18:51:17 CET

"Tener el estadio en propiedad es prioritario para crecer, soy optimista sobre alcanzar un acuerdo en breve"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El accionista mayoritario del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, afirmó que no se pone límites y sueña con "pelear en cinco años" por una plaza en la Liga de Campeones y consideró "prioritario" mantenerse en LaLiga Santander y la compra en propiedad del estadio José Zorrilla "para seguir creciendo".

"Tenemos que mantenernos en Primera y luego debemos reestructurar el club para pelear por la Champions League. La UEFA y la 'Champions' están muy cerca. ¿Por qué no pensar a lo grande? Queda mucho camino por hacer, pero no podemos limitarnos y tenemos que pensar en grande", manifestó en la clausura del IV World Football Summit, celebrado en el Teatro Goya de Madrid.

Para crecer como club, el Valladolid debe "incrementar" su patrimonio y la compra del estadio de Zorrilla al Ayuntamiento es "una pieza clave". "Estamos hablando con el alcalde y las negociaciones están muy avanzadas. Es prioritario que el estadio sea propiedad nuestra, para poder hacer mejores en el interior y exterior", comentó.

"¿El mejor precio? Sería gratis, él ríe, pero lo normal es que sea así. Porque el estadio es para la gente de Valladolid y queremos darle mejores condiciones, como en los baños, de lo que más se quejan. Llegaremos a un acuerdo en breve, soy optimista", añadió el exjugador del FC Barcelona y Real Madrid.

Sobre su relación con la plantilla, desveló que le acusan "de ser un presidente blando". "Pero a los jugadores hay que cuidarlos y, si consiguen los objetivos, les daré lo que me pidan. No voy al vestuario antes ni después del partido. He prohibido que vayan, he estado ahí y me molestaba que pasaran", señaló.

Dijo estar "preparado" para otro año "de muchas emociones". "Ojalá, con menos sufrimiento. ¿El VAR? Me habría gustado en mi época, habría tenido 100 goles más", dijo entre bromas el propietario del Valladolid, club que ha superado el anterior récord de abonados (20.060), con 21.771 en este curso 2019-20.

La cantera, en la que juegan 600 niños, y el impulso del fútbol femenino son otros ejes de su proyecto futuro, en el que contarán con una nueva Ciudad Deportiva. "Pero nos falta dinero, estamos estudiando cómo hacerlo de modo que no nos afecte en el límite salarial. Para seguir creciendo tenemos que estar en Primera División", sentenció.

Por otra parte, Ronaldo consideró que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, "lo ha hecho muy bien". "Ahora tiene algunos problemas, pero esto es largo. Las valoraciones hay que hacerlas al final. La afición del Real Madrid es muy exigente, inmediata, pero ya veremos si 'Zizou' va a enseñar su valor como entrenador ganando títulos", destacó.