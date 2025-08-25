Rooney: "Ya no hay excusas" para Rubén Amorim

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero del Manchester United Wayne Rooney cree que el entrenador de los 'red devils', Ruben Amorim, "no tiene excusas" por su bajo rendimiento esta temporada, en la que ha sumado un punto de los primeros seis posibles en Premier League, y señala que tiene que empezar a "obtener resultados rápidamente" porque si no lo consigue llegará "la presión".

"Ya no hay excusas para el entrenador esta temporada. Tiene que empezar a obtener resultados y a conseguirlos rápidamente, porque una vez que empiezas a entrar en octubre, noviembre, si los resultados no cambian drásticamente, entonces es cuando llega la presión", dijo este lunes el inglés en su podcast de la BBC, 'The Wayne Rooney Show'.

La ex estrella del United apuntó que el equipo necesitaba arrancar bien esta temporada y "un punto de seis es preocupante". "Sólo llevamos dos partidos, pero la señal preocupante es que estamos viendo cosas que ya vimos la temporada pasada", añadió.

A la pregunta de si Amorim es el hombre adecuado a largo plazo, Rooney apuntó que es "difícil" decir 'sí, al 100%', y que no cree que nadie "pueda hacerlo". "Creo que el mercado de fichajes ha sido bueno, pero todavía quiero que vengan dos o tres jugadores más. Es difícil decir, 'bien, este va a ser nuestro entrenador durante los próximos cinco años' con lo que hemos visto", explicó.

El Manchester United desembolsó 200 millones de libras en una nueva delantera durante el mercado de fichajes, Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, pero ha comenzado la campaña 2025-26 de forma poco propicia al sumar un único punto en sus dos primeros encuentros.

Además, Amorim, ex entrenador del Sporting de Portugal, sólo ha sumado 28 puntos en 29 encuentros de la Premier League desde que sucedió a Erik ten Hag el pasado noviembre. Así, los 'diablos rojos' terminaron 15º el curso pasado, su peor campaña en la 'era Premier League'.