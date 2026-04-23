Rosa Otermín: "Estamos con la mente puesta en la final de la Copa, es un reto ilusionante"

Rosa Otermín, Jugadora Cinco Estrellas de marzo para el Atlético de Madrid. - MAHOU SAN MIGUEL

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Rosa Otermín, zaguera del Atlético de Madrid, ha deseado "sacar los máximos puntos posibles" en el desenlace de la Liga F Moeve 2025-26 y ha admitido estar "con la mente puesta" en la próxima final de la Copa de la Reina Iberdrola, donde las colchoneras se enfrentarán al FC Barcelona Femení en el Estadio de Gran Canaria.

"En Liga vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles. También estamos con la mente puesta en la final de la Copa, que es un reto ilusionante y vamos a por ello", afirmó la Jugadora Cinco Estrellas del pasado marzo para la cervecera Mahou, patrocinadora del Atlético.

Eso sí, antes de afrontar esa final copera del 16 de mayo, el equipo rojiblanco tiene un inminente duelo liguero contra el FC Badalona Women. "Sabemos que es un equipo muy competitivo, pero vamos con mucha ilusión a salir desde el minuto 1 con toda la fuerza posible y toda la ambición posible, y a por los tres puntos", añadió Otermín en su entrevista.

En ese sentido, finalmente abogó por "tener determinación sobre todo en su área y en nuestra área", así como demostrar "mucha seguridad" y "mucha ilusión" junto a sus "muchas ganas", luciendo "intensidad al 100%".