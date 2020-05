De la Rosa: "Si fuese Ferrari consideraría la pareja Leclerc-Sainz"

"Si continúa Vettel tiene que ser con Mercedes, o no continuar"

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El expiloto de Fórmula 1 Pedro Martínez De la Rosa ha manifestado que su preferencia respecto a quién debería ocupar el asiento que dejará a finales de 2020 Sebastian Vettel en Ferrari es Carlos Sainz, ahora en McLaren, por su buena campaña realizada en 2019 y por que formaría una pareja joven y talentosa junto al monegasco Charles Leclerc.

"Si yo fuese Mattia Binotto (jefe de la escudería Ferrari) consideraría muy seriamente tener una pareja Leclerc-Sainz, dos jóvenes con mucho talento, sobre todo si prescindes de Vettel para hacer una apuesta de futuro. Ojalá sea Carlos", opinó De la Rosa en una tertulia organizada en las redes por el Circuit de Barcelona-Catalunya.

De la Rosa, que fue piloto probador de Ferrari en 2013 y 2014 --al final de su carrera--, cree que el español Carlos Sainz está "muy bien situado" para relevar a Vettel en la escudería italiana.

"Sainz lleva unas temporadas espectaculares, la última fue espectacular y fue sexto, se inmiscuyó entre los tres equipos intocables. Es muy joven pero tiene mucha experiencia, se alinean todos los astros", opinó.

Sobre la salida de Vettel, cree que es por motivos personales y cree que huele a retirada. "Ya no está hablando de ganar carreras o mundiales sino de querer lo mejor para su futuro, que probablemente esté alejado de las carreras. Sus palabras suenan a despedida", se sinceró.

Eso sí, si sigue, tiene claro que debería ser en Mercedes, junto a Lewis Hamilton o Valtteri Bottas. "Siendo cuatro veces campeón, puede continuar o irse, pero dudo que se vaya a un equipo inferior a Ferrari y si continúa Vettel tiene que ser con Mercedes, o no. Para mí esto es bastante claro", argumentó.

"Es una situación atípica, se están tomando decisiones sin carreras. Vettel va a tener su último año en Ferrari con toda la temporada por delante, porque aún no ha empezado. Estará herido y con ganas de demostrar lo competitivo que puede ser este año, no tenemos que olvidarnos de Vettel", apuntó de cara al Mundial 2020, el último del cuatro veces campeón en Ferrari.

Más claro tiene, aunque pueda estar equivocado, que no volverá Fernando Alonso a Ferrari. "No veo a Alonso en Ferrari, pero veremos. Sí sé que me equivoco mucho. Ahora lo importante es saber qué va a hacer Ferrari, qué decisión tomará. Cuando una decisión surge tan pronto y de esta manera es porque las dos partes tienen bastante claro qué decisión tomarán", sentenció.

LA F1, UNA NECESIDAD DE ENTRETENIMIENTO

Por otro lado, pidió que la Fórmula 1 regrese cuanto antes para dar normalidad y para entretener a los confinados en casa. "Creo que poco a poco el mundo tiene que abrirse, tenemos que empezar a entender que tenemos que volver a la normalidad de una manera segura pero sin pausa, sobre todos si las cifras de contagiados y muertes van normalizándose", opinó.

"En la F1 tenemos una obligación de entretenimiento muy grande hacia la gente que está en casa y espera las carreras. Si las carreras son sin público lo siento mucho, pero es mejor una carrera sin público que no tener carreras", recalcó en este sentido.

Además, negó que tenga esta opinión por un tema económico, sino por servicio de "entretenimiento público". "Esas carreras sin público empezarían en Europa lo antes posible para volver a la normalidad, pero tenemos que actuar rápido. La gente lo necesita y no es un tema de si los equipos pueden sobrevivir o no, olvidemos lo económico", cerró.