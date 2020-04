Roures: "Espero que el fútbol vuelva en julio después de una pretemporada"

"Si un jugador da positivo por coronavirus, una vez reanudada LaLiga, habrá que arrojar la toalla"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Mediapro, Jaume Roures, confía en que LaLiga vuelva en julio "después de una mini pretemporada" de tres semanas, pero confirmó que "si un jugador da positivo por coronavirus habrá que arrojar la toalla y dar la temporada por perdida" sin olvidar que "lo primero siempre será la salud de las personas".

"Espero que el fútbol vuelva en julio, y digo julio porque entre otras cosas hay que garantizar la salud de todos. Volverá sin público, seguramente, pero antes de eso tienen que hacer una pretemporada. Después de tanto tiempo en casa no pueden salir a jugar como si no hubiese pasado nada", dijo Roures en declaraciones al Partidazo de la Cadena Cope.

"Es imprescindible que todo el entorno de los equipos profesionales esté bien. Una cosa es que sea importante acabar la temporada y otra es que vayamos a poner en riesgo la salud de alguien. Y eso no lo vamos a hacer. Habrá pretemporada en mayo, tres semanitas si no aparecen problemas de por medio; y en julio y agosto se jugarían esas 11 jornadas", pronosticó.

Roures no se olvidó del resto de competiciones. "Quedan cuatro rondas y media de 'Champions', más la final, y la Copa del Rey. Puede ser un poco apretado, pero todos esos equipos están acostumbrados a jugar miércoles-domingo", añadió el máximo responsable de Mediapro, que también valoró un posible positivo por coronavirus de algún jugador o miembro de los clubes una vez que la competición haya regresado.

"Si diese positivo un jugador -por ejemplo, el 20 julio-, hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Tenemos que garantizar con todos los medios necesarios que eso no pase cuando se empiece a jugar. Y si eso pasa, se cierra el chiringuito. Se perderá mucho dinero, pero es mala suerte porque estamos perdiendo cosas más importantes estos días. Luego ya veríamos cuándo empieza la siguiente temporada", espetó.

"Creo que no es tan difícil jugar esas 11 jornadas en mes y medio o dos. Si no se juegan se dará la temporada por cerrada, pero no quiero meterme deportivamente lo que esto implica, habrá que ver cuándo puede empezar con garantías la siguiente. Implicará perder muchos millones que no se pueden recuperar", insistió en este sentido.

"CUESTA MUCHO RESOLVER UN AGUJERO DE 700 MILLONES"

En relación a las pérdidas por televisión, el responsable del grupo Mediapro recalcó que "no se pondrá en peligro la salud de nadie", pero eso no evita que "no jugar supone un agujero de 700 millones que cuesta mucho resolver. Lo arrastraríamos durante mucho tiempo, por eso hay que intentarlo. ¿La siguiente temporada? Está todo por resolver", aseveró.

Preguntado por la gestión del Gobierno, Roures desconoció que es "una situacion desconocida, absolutamente impensable" y cree que es "muy incorrecto ir buscando las cosas que se hacen mal". "Todo el mundo está improvisando porque nadie ha hecho frente a una situación como ésta. Ya hemos visto -en nuestro entorno más cercano- que cada gobierno ha hecho cosas diferentes. Se cometen errores, pero es que es muy fácil hablar a toro pasado", agregó.

"Ahora, el Estado debe asumir que esta economia implica deuda y hay que poner los medios para que el día después de hibernar, la máquina arranque. Hay que volcar todo el dinero que sea necesario para que la máquina no se paralice, y ahí no podemos ser timoratos, no podemos enviar a millones de personas al paro. La máquina de imprimir billetes tiene que funcionar. Hay medios para que esto no ocurra", espetó.

Preguntado por la polémica que mantienen Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Javier Tebas, presidente de LaLiga, por el seguro de la competición y los derechos televisivos, Roures explicó que "hay un tema de fondo que nos olvidamos". "La RFEF no tiene ninguna responsabilidad económica. Si LaLiga se para, a la RFEF no le afecta", apuntó.

"Para no hablar de Rubiales, cuando veo hablar a Infantino diciendo que hay que redefinir el fútbol, le "da la risa por no llorar". "Ellos viven de que los jugadores les dejen gratuitamente a sus jugadores. Ese es el negocio de las federaciones y de las 'FIFAS'. Es muy fácil no tener que fichar a nadie y luego presumir de repartir el dinero", dijo.

Por último, Roures quiso apuntar sobre el fútbol femenino que la RFEF no ha puesto "ni un duro" en LaLiga. "Nosotros hemos resuelto el conflicto del convenio y hemos contribuido, así que no salgan con que hay planes para el fútbol femenino (...) No utilicemos las desgracias que estamos pasando para captar la atención mediática. La situación nos obliga a ser más estrictos", finalizó.