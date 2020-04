Roures: "No me voy a presentar a la presidencia del Barça porque ese mundo no me convence"

Fútbol.- Roures: "No me voy a presentar a la presidencia del Barça porque ese mu

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaume Roures, socio fundador del Grupo Mediapro, aseguró que no se presentará a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona porque ese mundo no le convence después de criticar la actitud "miedosa" de Josep Maria Bartomeu en la negociación con los jugadores para la reducción de los salarios, así como la "trama de las redes" por la que presuntamente el club criticaba a algunos futbolistas con cuentas y perfiles falsos en las redes sociales.

"No sé por qué las cosas no se pueden abordar directamente. No sé por qué hay que crear ese ambiente negativo. Al final, te encuentras con la nota de los capitanes y de Messi. No hacía falta, por su tradición, por lo que significa el Barça para ellos, porque se han criado allí. No hacía falta. Ese ambiente lo ha creado la directiva", indicó Roures en declaraciones al 'Partidazo' de la Cadena Cope.

"Eso es recurrente. No tengo datos para hablar de nadie en concreto, pero esto parece ya el corolario. Lo que ocurre es que todo pasa muy rápido, pero venimos de hace un mes y medio que se descubrió toda la trama de las redes y una de las víctimas eran los jugadores. Es un tema histórico y ya Núñez fue el impulsor", apuntó.

"Creo que no hace falta desestabilizar a la plantilla para cosas tan simples. Es una actitud muy miedosa, parece que tiene miedo de confrontar las cosas directamente. Te sientas a hablar con los capitanes y todos tienen sus raíces ahí. No tenía que haber habido ningún tipo de problema para encontrar una solución. Esto hace que el vestuario se encierre y eso no es bueno para el futuro de la entidad", analizó Roures.

Sin embargo, el empresario audiovisual dijo que "ya llevamos tiempo con eso", incluyéndose en el sujeto como socio culé que es. "Lo soy con más años que muchos de algunos que están en la directiva. ¿Poner una nota a Bartomeu? No quiero poner notas, si dijese algo sería que yo tengo intereses, pero para mí no aprueba. ¡Vaya! Que yo tampoco quiero remover el caldo ese", aseguró.

Roures desmintió que fuese a presentarse el próximo año a las elecciones para presidir el club blaugrana. "Siempre se dice que estoy detrás de alguna candidatura, pero no. Yo ya me mojé cuando Núñez por conceptos de democracia básica, pero no me voy a presentar porque no me interesa, ese mundo no me convence. Este tema me ha dejado absolutamente de interesar", finalizó.