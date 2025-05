Rúben Amorim: "Ganar un título europeo nos ayudará a construir un futuro"

Archivo - 05 March 2025, Spain, San Sebastian: Manchester United manager Ruben Amorim speaks during a press conference at the Reale Arena ahead of Thursday's UEFA Europa League round of 16 first-leg soccer match against Real Sociedad. Photo: Bradley Colly

El entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, ha afirmado este martes que "ganar un título europeo" alzando en el Estadio de San Mamés (Bilbao) la Europa League ante el Tottenham Hotspur "puede" darle a los 'diablos rojos' "esa sensación" que los "ayudará a construir un futuro" pese a haber firmado en torneos nacionales un curso bastante discreto.

"Vencer no será un futuro nuevo para mí, pero nos ayudará a terminar la temporada. La gente verá a nuestro equipo de otra manera porque ganar un título europeo es muy importante; pero, repito, nada va a cambiar nuestra temporada. Los jugadores lo saben, todo el mundo lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe, la afición lo sabe. Ganar un título europeo puede darnos esa sensación de que nos ayudará a construir un futuro", dijo Amorim en rueda de prensa desde San Mamés.

"Estamos haciendo lo que debemos hacer. Pero, por ejemplo, yo venía al club y oía que para sobrevivir y mantener a los jugadores hay que estar en la Champions League. Esto no es así. Nuestro club puede tener ingresos sin la Champions League. Es un club grande, un club enorme con muchos aficionados en todo el mundo. Es una gran marca. Así que solo necesitamos estar concentrados y hacer las cosas bien. No lo veo así, pero siempre juego por algo más que por mí mismo. Entreno para mis jugadores, para mi cuerpo técnico y, sobre todo, para nuestra afición", aseveró.

"No conozco el contexto del Tottenham. Lo que sé es que jugamos el último partido contra el Athletic, jugamos ese partido y luego dimos descanso a algunos jugadores por miedo a lesiones. Y luego tuvimos una semana entera para prepararnos. Sentí que, a cinco días de la final, lo mejor para prepararla era darles tiempo a los jugadores", prosiguió.

"No puedo responder desde el lado del Tottenham, pero para mí estaba muy claro: necesitábamos competir, la mejor manera de prepararse es compitiendo. Tuve esa sensación y presioné a los jugadores contra el West Ham al final del partido y sentí que contra el Chelsea debíamos demostrar que cuando estamos concentrados, cuando jugamos nuestro juego, podemos controlar cualquier partido en cualquier situación", indicó.

"Así que fue un buen día para competir y preparar la final; esa era la idea. Nuestro sistema es un sistema normal, con características variables. No se trata de jugar con o sin delantero. Es un sistema como cualquier otro, con características variables. Pero no importa lo que haya pasado la última vez, porque era un equipo diferente, una competición diferente, un contexto diferente, así que todo era diferente", aludió Amorim al último enfrentamiento con el Tottenham.

"Me centro en cómo jugamos. En cómo juega el Tottenham, en qué podemos hacer para ser mejores que en los dos últimos partidos. Ese es mi objetivo, y no la última vez que ganamos un trofeo. Ya conocemos los problemas. Hay muchas cosas que debemos cambiar en nuestro club: la forma en que hacemos todo durante la semana en Carrington, el reclutamiento, la academia, etc. Creo que necesitamos mejorar, así que es difícil señalar una cosa que se solucione ganando una copa", admitió.

"Creo, lo repito, que tenemos cosas más importantes que afrontar para devolver a este club a la cima. Mañana será importante para nosotros y para nuestra afición; esa sensación de victoria nos dará la fuerza para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y eso es todo. Tenemos mucho que hacer en nuestro club; no solo ganar mañana, sino que mañana será un día crucial para nosotros y nuestra afición", comentó Amorim sobre la final.

Luego elucubró sobre qué le ocurrirá si pierde esta cita en Bilbao. "No lo sé. Sé que en este tipo de club, también en el Tottenham, pero especialmente en el Manchester United, es extraño porque hay entrenadores que pierden partidos y son despedidos. Es difícil de explicar. Creo que la gente ve lo que intentamos hacer. Creo que la gente ve que a veces pienso más en el club que en mí mismo", argumentó.

"La gente, especialmente la Junta Directiva, entiende que tenemos muchos problemas que en este contexto son realmente difíciles. Así que no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicar cómo le gusto a la afición en este momento. Así que es difícil de explicar. Intentaré demostrar mi valía a la afición y a la Junta Directiva, pero no tengo explicación", dijo.

"Repito, creo que es algo bueno para mí. Nunca me preocupo por eso, es parte de ser entrenador. Y lo más importante, sé lo que hago. Y lo ha explicado todo. Antes, al empezar esta etapa, les expliqué lo de la tormenta, le expliqué todos los problemas que tenemos a la directiva. Así que estaba todo claro. Les expliqué que no cambiaría mi idea. Así que no pueden decir que dije algo para conseguir el puesto y que luego cambié de opinión. Ha sido al contrario. Creo que la directiva lo puede entender y la afición también. Pero llegará un momento en que tendremos que ganar pase lo que pase", vaticinó Amorim finalmente.