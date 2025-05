Ruben Amorim: "Hay que tener un poco de fe, si no creen que soy el adecuado me iré"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, lamentó la derrota (1-0) este miércoles en la final de la Liga Europa contra el Tottenham, sin estar "perfectos" pero mejor que el rival, y quedarse sin la opción de jugar la próxima Liga de Campeones, un momento en el que pidió tener "un poco de fe" en su proyecto.

"Solo quiero compartir el dolor de nuestra afición; se merecen algo mejor. Lo intentamos todo. En cuanto al futuro, veremos qué hacemos. Debemos entender que es difícil para un club como el nuestro no estar en la Champions League, pero ahora debemos aprovechar la otra cara. Si tenemos más tiempo, tendremos más tiempo para pensar y trabajar durante la semana y para mejorar en la Premier League. Ese será nuestro enfoque", dijo en rueda de prensa.

El preparador portugués, que llegó en noviembre a Mánchester, apuntó que no renunciará a su cargo y que confía tener la confianza del club y la afición para la próxima campaña. "Siempre fui muy sincero con ustedes. Hoy no tuvimos un buen partido, pero fuimos mejores que el rival. En la segunda parte lo intentamos todo. Creo que hoy no fue el día. No estuvimos perfectos", afirmó.

"En este momento hay que tener un poco de fe. Ya veremos. Si la directiva y la afición creen que no soy la persona adecuada, me iré al día siguiente sin hablar de compensación, pero no renunciaré. Tengo mucha confianza en mi trabajo y, como pueden ver, no cambiaré nada en mi forma de hacer las cosas", añadió.

Además, Amorim, que rubricó una temporada desastrosa sin títulos y con el equipo pegado a la zona de descenso en la Premier, apuntó que intenta sacar "lo mejor" de los jugadores. "Recuerdo muchos partidos donde creamos más ocasiones pero no marcamos y perdimos algunos. Intento sacar a los jugadores lo mejor posible para intentar ayudarlos. Fui duro con ellos", apuntó.

"Creamos muchas ocasiones en la segunda parte y, si marcamos, nuestra rueda de prensa será muy diferente. No tengo nada que mostrar a la afición, seguiré haciendo las cosas como sé", terminó.