Rúben Amorim: "He hablado con Modric, le esperamos después de vacaciones"

Archivo - Ruben Amorim - Conor Molloy / Pro Sports Images / AFP7 / Europa P

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del AC Milan Rúben Amorim reconoció "errores en el pasado" tras su paso por el Manchester United, contento ahora en un club con la "historia" del italiano, donde esperan a Luka Modric para la próxima temporada.

"Siento una gran satisfacción y responsabilidad al estar aquí. Buscaba un reto como este. Admiraba mucho a Sacchi, Capello y Ancelotti, y guardo muchos recuerdos de equipos del AC Milan del pasado: la historia del club es fenomenal", dijo el portugués en su presentación.

Amorim fichó este verano por el Milan después de una mala experiencia en Mánchester, destituido en enero, y confesó sentirse en casa como un 'rossoneri' más. "Ya me siento como en casa. Desde nuestra primera conversación, sentí que este era el lugar adecuado para mí en cuanto a valores. Creo en el proyecto", afirmó en la rueda de prensa que recoge la web del club.

Por otro lado, el técnico luso fue preguntado por un Modric que terminó contrato con el Milan y, a sus 40 años, está sin equipo y sin haber anunciado su futuro después de ser eliminado con Croacia en el Mundial de este verano en dieciseisavos de final. "Queremos que Modric se quede. Ya he hablado con él y, para mí, sigue siendo una pieza clave. Espero que vuelva con nosotros tras su descanso después del Mundial", confirmó.

Además, Amorim valoró el fichaje de Gonçalo Ramos. "Estoy contento con la plantilla y quiero conocerla a fondo. Estamos trabajando para incorporar a los mejores jugadores y reforzar el equipo. Ramos es un delantero de primer nivel; su gol en el Mundial fue excepcional. Tiene las cualidades que buscamos y encaja perfectamente en el equipo que queremos construir. Pulisic tiene un talento tremendo. Encaja a la perfección con nosotros y ha demostrado que puede marcar la diferencia", dijo, descartando también la salida del estadounidense.

"La calidad de nuestro fútbol será crucial porque la Serie A es extremadamente exigente. Queremos dominar los partidos y ganar, con jugadores fuertes en el uno contra uno. Tenemos muchos objetivos por delante. No haré muchas promesas; lo que más importará serán nuestros hechos. Habrá obstáculos, pero queremos ser ambiciosos. Amo Milanello; es un lugar excepcional", añadió.

Además, el ex del United se refirió a esos "errores". "Mis experiencias, incluyendo los errores que he cometido en el pasado, me han hecho mejor entrenador. Será muy importante para mí aprender italiano, y prometo hacerlo lo antes posible, sobre todo por respeto a la afición. Valoro el lado humano del juego y las relaciones personales: al construir un vínculo fuerte entre el cuerpo técnico y los jugadores, es mucho más fácil lograr resultados", zanjó.