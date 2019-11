Rubi: "Nos toca pasar turbulencias y queremos salir de ellas ante el Real Madrid"

Publicado 01/11/2019 15:59:16 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc 'Rubi' Ferrer, ha afirmado este viernes que a él y sus pupilos les toca "pasar turbulencias" por su mal inicio en la LaLiga Santander y que por ello intentarán "salir de ellas" lo antes posible, apelando a conseguirlo "desde la unidad" para afrontar partidos de la talla como el que les enfrentará al Real Madrid este sábado (21.00 horas) en la jornada 12.

"Estamos muy unidos dentro del vestuarios. Nos toca pasar turbulencias y queremos salir de ellas, y lo vamos a hacer desde la unidad", ha dicho Rubi en rueda de prensa. "El partido del Real Madrid es complicado. Mi situación personal ya es pasado. Estoy en el día a día. Me encuentro muy bien y con ganas de ganar el partido", ha añadido.

Además, el técnico bético ha negado que sienta miedo por ser destituido en caso de perder en el estadio Santiago Bernabéu. "Me río porque me lo preguntáis cada día y a lo mejor algún día pasará. Si la pregunta es temor, no", ha proseguido tajantemente.

"No lo he pensado", ha insistido sobre tal posibilidad de ser destituido. "Si hay que graduar la seguridad de cero a cien, no sé en qué porcentaje estará", ha argumentado el actual entrenador del Betis, a quien le recuerdan a menudo el nombre de su predecesor.

"Me gustaría que no hicierais muchas más preguntas del técnico anterior", ha opinado acerca de Quique Setién. "Ha hecho muy buen trabajo y ahora estoy yo; y, aunque solo sea por respeto a mí, no deberíais preguntarme más. Tengo una relación cordial con él", ha indicado.

Mientras, ha señalado que la directiva del club no está encima de él. "En dos días hemos tenido poquísimo trato, pero es que la cercanía ha sido siempre muy grande y buena. No ha habido ningún tipo de problema en ese sentido", ha aseverado Rubi.

"Yo siempre he reconocido que, para mí, todo el personal del club está sabiendo estar en los momentos complicados, para estar unidos, estar juntos y trabajar al máximo por el bien del equipo", ha dicho antes de enumerar errores. "Somos un equipo, que si presionamos fuerte un rato, luego nos cuesta mantener la intensidad en la presión", ha admitido.

Por otra parte, ha elogiado la trayectoria del Real Madrid delante de su afición. "En casa, empató con el Valladolid y todo lo demás lo han sacado. Entonces, pues un Madrid fuerte, como siempre, como cada año. Un equipo con muchos recursos, que te puede llegar de muchas maneras al ataque. Y un equipo importante, es evidente", ha declarado.

Para concluir, le han recordado los triunfos del Betis en sus dos últimas visitas al Bernabéu. "Me sirven como motivación. No sé si hay algún club en España que haya ganado tres años seguidos en el Bernabéu en liga. Si lo hay, es uno o ninguno", ha sentenciado al respecto.