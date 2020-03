Rubi, sobre el Real Madrid: "Nos viene un gran equipo, pero no nos asusta"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc 'Rubi' Ferrer, ha descrito al Real Madrid como "un gran equipo", pero que eso "no asusta" a sus pupilos de cara al encuentro frente a los merengues en la jornada 27 de LaLiga Santander, previsto para el próximo domingo (21.00 horas).

"Sabemos que es un partido donde hay que hacerlo casi perfecto para ganarlo, que nos viene un gran equipo con grandes jugadores, pero no nos asusta. Hemos hecho partidos contra el Barcelona y contra el Atlético de Madrid donde no hemos sacado nada, pero el equipo ha demostrado que podía haber ganado", ha comentado Rubi en rueda de prensa.

"Todos sabemos que hay dos o tres equipos en esta Liga a los que es más difícil en teoría ganarles que al resto. Pero, a partir de ahí, yo no veo más dificultad que en el partido que nos planteó el Valencia o el que nos planteó el Mallorca", ha indicado el técnico verdiblanco.

"Estoy seguro de que el domingo vamos a volver a dar la cara y a hacer un partido más que digno. Nos duele que, cuando creemos que merecemos más en algunos partidos, no estemos teniendo esa recompensa. Hay que insistir, no bajar los brazos y trabajar más duro si cabe", ha afirmado.

"Tengo la impresión de que se le puede hacer daño, como a todos. Pero están con unos números de goles encajados bajísimos y la faceta defensiva la están llevando muy bien. La sensación es que le puedes hacer daño, pero no le acabas de hacer, el portero está en gran forma...", ha reflexionado.

"Entonces hemos trabajado para intentar aprovechar sus pequeñas debilidades, pero vuelve a ser clave lo mismo: que esas ocasiones que tengas, tengas el acierto de meterlas; si no, no va a servir para nada", ha avisado Rubi, para después lidiar con los rumores de su despido si cosecha otra derrota.

"Es una pregunta que este año ha sido muy habitual, por desgracia, porque no estamos donde creo que podríamos estar. Pero no me preocupa, estoy trabajando al máximo para que se vea un buen Betis, que es la única cosa que puedo hacer para estar cerca de la victoria. Luego, que ganes o no, a veces depende de otras cosas", ha asegurado.

"Somos conscientes de que estamos atravesando un momento muy delicado y que el equipo no está ganando partidos. Pero no me voy a lamentar más ni a preocuparme más, no puedo conseguir nada lamentándome más. La gente tiene ganas de que ganemos partidos y dentro lo que sí que noto es mucha unidad", ha opinado.

Además, Rubi ha respondido a la idea de que todo se solucionaría con un cambio de técnico. "Yo entiendo que no, pero qué voy a decir. Esto se resume a si están ganando partidos no estás ganando partidos. Si no estás ganando partidos, normalmente eso se resume en el entrenador", ha aseverado.

"En estos últimos partidos hemos estado cerca de ganarlos todos, lo que pasa es que por una cosa o por otra no lo hemos conseguido. Para mí es muy diferente lo que se ve ahora de lo que se veía al principio de temporada. No veo un equipo caído, que no sepa a lo que juega o que le hagan muchísimas ocasiones de gol", ha añadido.

"Sin lugar a dudas, esta temporada la hemos empezado torcida desde el primer día. En el primer tercio de temporada, el equipo no jugaba ni tenía una idea de juego definida, tenía muchos conceptos no asimilaba. Esa fase nos costó que ahora vayamos con tanto déficit, es así. Y luego ha encadenado mucho partidos muy buenos, con alguno no tan bueno, pero dentro de una normalidad", ha declarado.

"Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pelearé para que el equipo pase de 50 puntos como mínimo, que acabe lo más arriba posible, que acabe con buenas sensaciones la temporada... sea éste o sea otro entrenador. Yo me voy a dejar la vida en ello, pensando que a día de hoy no tenemos ese puntito de fortuna que nos esté ayudando en nada. Pero lo que no voy a hacer es caer en el desánimo", ha espetado.

"Los únicos que no estamos poniendo al Betis en el puesto que podría estar somos los jugadores y el cuerpo técnico. Yo no veo más historias, Ahora, sí que te digo que estamos preocupados y trabajando al máximo para cambiarlo", ha concluido Rubi.