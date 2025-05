Rubiales califica de "falso" que el CSD no haya elevado al TAD sus denuncias contra Tebas

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, José Enrique Rodríguez Zarza, ha asegurado que es "falso" que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no haya elevado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias del exdirigente contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que solicitaba la apertura de un expediente disciplinario y su suspensión de forma cautelar por supuestas infracciones muy graves.

"Es falso que el CSD no haya elevado al TAD nuestras denuncias contra el señor Tebas, que son dos distintas, no una. Lo que sí es cierto es que el CSD nos ha pedido más documentación, que ha sido cumplimentada y enviada recientemente", informó Rodríguez Zarza a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Así, el letrado señaló que la información que apunta a que no se ha elevado dicha denuncia podría ser "falsa" y que estas noticias "estén impulsadas por el círculo del señor Tebas o medios de comunicación afines a él con el fin de presionar", o ser "una filtración directa del CSD al entorno del señor Tebas o a medios afines a él".

"Esto sería aún más grave, si además tenemos en cuenta que ninguna notificación se nos ha remitido al respecto. Tenemos fe en que se elevarán al TAD ambas denuncias porque de lo contrario, las faltas muy graves cometidas por el señor Tebas prescribirían y el perjuicio a mi representado sería incuestionable, total e irreparable. Además, puedo asegurar que la cosa no acabará aquí, porque de no ser elevadas dichas denuncias al TAD, se estaría cometiendo un ilícito penal que no quedará impune", concluyó.

Rubiales denunció al presidente de la patronal por, supuestamente, instar al entonces director de Integridad y vicesecretario general de la RFEF, Miguel García Caba, a facilitarle correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, nóminas e incluso archivos confidenciales de la RFEF con el fin de desprestigiar al entonces presidente del organismo federativo.