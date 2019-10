Rubiales: "El Clásico del 26-O es una cuestión de fútbol y debe decidir un órgano de fútbol"

Publicado 17/10/2019 14:36:02 CET

LAS ROZAS (MADRID), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confirmó este jueves que el Comité de Competición podría decidir en horas sobre la disputa del FC Barcelona-Real Madrid del próximo 26 de octubre y dejó claro que esto "es una cuestión de fútbol y debe decidir un órgano de fútbol", y dejó entrever que se opondrá a un Villarreal-Atlético en diciembre en Estados Unidos.

"La opinión que tenga yo no va a ser relevante. Lo importante es que tenemos un órgano que va a tratar la petición de LaLiga y las alegaciones de los dos clubes afectados, que ya han llegado porque les hemos llamado para que las presentasen. Ahora vamos a trabajar para que esta tarde haya una resolución porque hay implicados afcionados, entradas, medios", señaló Rubiales a los medios tras acudir a un acto de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

De todos modos, el dirigente dejó claro que "esto es una cuestión del fútbol". "Y es un órgano del fútbol el que debe tomar la decisión, el Gobieno no nos ha llamado ni nos ha pedido una cosa u otra", replicó cuestionado sobre si las autoridades españoles le habían solicitado el aplazamiento o el cambio de sede del partido.

"Estamos en la sociedad, pero no somos los que tenemos que decidir sobre determinadas cuestiones. Yo tengo que mantenerme lo más aséptico posible porque hay un órgano que debe decidir y me equivocaría si diese una opinión u otra, hay que ser prudente y responsable", añadió

Por ello, no ve positivo dar una "opinión personal cuando hay un órgano con tres jueces que es el que debe fallar". "Sería irresponsable. Todos tenemos nuestras opiniones y espero que sean constructivas, pero mi cargo aconseja no hacer ningún tipo de consideración. La resolución debe salir sin que hayan escuchado al presidente de la RFEF por un lado y por otro porque diga lo que diga se va a malinterpretar", advirtió.

Además, recordó que existe legislación para estos temas como la Ley del Deporte y que la RFEF tiene "unas funciones encomendadas". "Con las alegaciones se va a decidir. No puedo adelantarme a qué va a pasar, hya que dar toda la protección al Comité de Competición y mantenernos al margen de cualquier opinión para que sea lo más autónomo posible. Las alegaciones han llegado con horas suficientes para poder decidir", remarcó, sin decir nada de las alegaciones. "No puedo, no me compete", zanjó.

Por otro lado, preguntado por la solicitud de LaLiga para jugar el Villarreal-Atlético del 6 de diciembre en Miami (Estados Unidos) fue claro. "Podemos retrotraernos a hace un año y poner las mismas declaraciones", expresó tras la negativa firme que tuvo con el Girona-FC Barcelona de la pasada campaña.

"Hay un posicionamiento del Comité Ejecutivo de FIFA de que cuando un partido de la competición local se juega en el estadio del equipo local, mientras que cuando es una competición con sede neutral se puede disputar fuera de ese estadio. Seguimos estando en FIFA y UEFA y seguimos teniendo esa opinión", se limitó a comentar.