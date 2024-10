Rubiales: "Jamás ha existido corrupción en mis cinco años de mandato en la RFEF"

Así lo aseguran a Europa Press los representantes legales del expresidente, que defienden que su gestión ha sido "siempre limpia"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales "jamás" cometió un delito de corrupción en sus cinco años de mandato, entre 2018 y 2023, al frente de dicho organismo, y presentará una querella contra el "falaz" ataque del presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, dentro de una estrategia "para cargárselo", afirmaron a Europa Press sus representantes legales.

Dicha querella responde a las declaraciones de Miguel Ángel Galán en una reciente entrevista al diario 'Mundo Deportivo' en la que, entre otras cosas, afirmó que "la corrupción está instalada en la federación desde hace muchos años", incluidas las etapas de Ángel María Villar y Luis Rubiales. En cuanto a la de Villar, Rubiales ha manifestado que "espera y desea que acredite su inocencia".

Sobre la acusación de Galán a Rubiales, los abogados del exjugador aseguran que es "absolutamente falso que haya existido algún tipo de corrupción". "Esta afirmación del señor Galán tendrá respuesta ante la justicia con una querella donde nos defenderemos de este nuevo y falaz ataque. Uno más de los efectuados por este señor, dentro de una estrategia continuada para 'cargarse a Rubiales'", denunciaron los representantes legales del exdirigente en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, acerca de la presunta corrupción que, según Galán, "está instalada en la federación desde hace años", las mismas fuentes señalaron que "jamás se encontrará ninguna corrupción en los cinco años de mandato de Luis Rubiales, y se demostrará en los tribunales". "La gestión de Luis Rubiales, pese a las insidias vertidas contra él, ha sido siempre limpia y jamás ha existido ni un atisbo de corrupción", añadieron.

Por otro lado, recordaron que Miguel Ángel Galán fue denunciado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por presunta estafa. Sus cursos no se becaban en el sindicato al no tener el respaldo de la UEFA y no permitir trabajar a los entrenadores que lo llevaban a cabo fuera de España. AFE denunció una presunta falsificación de la documentación.

"La denuncia versaba sobre la falsedad de documentación de alumnos que presentaban la realización de cursos de idiomas, o por otros conceptos, encubriendo que lo que realmente estaban realizando eran cursos de entrenador en CENAFE, para obtener las becas a las que no tenían derecho. Se denunció en la policía y la propia policía pidió que se aportaran pruebas y puso a AFE en contacto con un despacho de detectives que acreditaron este ilegal proceder", explicaron ante la acusación de que le pusieron un detective a Galán.

LA "PROFUNDA REESTRUCTURACIÓN" DE LA RFEF

Sobre que la RFEF es, según Galán, la "peor federación" de Europa, la representación legal de Rubiales señaló que durante el mandato del expresidente de AFE sufrió una "profunda reestructuración a todos los niveles" y que dio como resultado los "mejores resultados deportivos de su historia" en categorías inferiores masculinas y femeninas.

En la absoluta, indicaron que ganó la Liga de Naciones y "puso los cimientos" para la Eurocopa de 2024 ganada este verano en Alemania, y en la femenina logró su primer Mundial en Australia y Nueva Zelanda e inició la senda hacia la victoria en la Liga de Naciones.

"En materia económica ha sido la institución deportiva que más ha crecido en todo el mundo. Por ejemplo, la inversión en el fútbol femenino se multiplicó por 10 (2,7 a 27 millones de euros anuales) y los ingresos por año pasaron de 140 a 400 millones. Ésta es la verdad de la gestión. Los datos están ahí, y hay muchos más, que dejan claro cómo se ha actuado y la excelencia conseguida en los ámbitos económico y deportivo", destacaron estas fuentes.

En materia de gobernanza se implantaron los "mayores controles de cualquier federación deportiva", lo que garantizaba, según ellas, la legalidad y correcta actuación en todos los procesos. "Una pena que lo que vale para el resto no haya valido para la RFEF en la etapa de Luis Rubiales porque así se habría podido frenar la espuria estrategia y actuación de personas como el señor Galán. La justicia dirá si de manera criminal y si individualmente o de manera organizada", apuntaron.

Igualmente, agregaron que, según los abogados del exfutbolista, se ha publicado una "información poco rigurosa" sobre una trifulca entre el directivo de la federación castellano-leonesa Alfonso Varas, que "jamás" ha sido miembro de la Junta Directiva con Luis Rubiales como presidente, y el propio Galán.

Por otro lado, del 'Caso Arquitecta' indicaron las mismas fuentes que existe una sentencia firme que acreditó el pago de Luis Rubiales de las obras de reforma de su casa con dinero de su bolsillo y "no con dinero de AFE como calumniosamente ha manifestado el señor Galán" y quedó demostrado que la base de la denuncia de era "falsa".

"Hay una sentencia firme, en la que esta señora fue condenada por acoso a Luis Rubiales y a su familia. Casualmente -o no- este asunto coincidió con las primeras elecciones que Luis tuvo que afrontar a la presidencia de la RFEF. Desde el principio hasta sus últimos días, el acoso judicial y la mentira y difamación han perseguido a Luis Rubiales con personas como Galán, actuando por su cuenta o puede que por cuenta de otros. Incluso habiendo sentencias firmes sigue calumniando con las mismas cuestiones. Responderá ante la justicia", recalcaron.