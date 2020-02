Rubiales lamenta la "contaminación" de ProLiga: "No han conseguido nada que no prometiéramos"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se mostró crítico con el modo de actuar de ProLiga y su "contaminación" tras proceder al pago de las cantidades por la disputa de la Copa del Rey a diez clubes ascendidos a Tercera que no las habían recibido, y dejó claro que todo fue un "error administrativo" y que era "falso" que el mérito de obtener ese pago fuese de la asociación.

"Lo que ha habido es una contaminación de ProLiga, que amenazó con poner una demanda si se dejaba fuera a diez equipos que no eran de Tercera", aseguró Rubiales este jueves durante una reunión informativa con los clubes de Segunda B y Tercera División celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El mandatario señaló que se mandó una "comunicación a los 400 equipos" que iban a participar en el torneo copero y que se dejó fuera, "por un fallo administrativo", a estos diez que se habían clasificado, lo que motivó una queja del organismo que preside David Jiménez, que apuntaba que la RFEF no les iba a pagar lo estipulado porque la anterior campaña estaban en una categoría no nacional.

Rubiales recalcó que "en el presupuesto estaba incluido ese pago" y que aunque se les contestó, "equivocadamente", que no tenían "derecho" a recibirlo, en cuanto se percataron del error se envió "una carta al día siguiente" a los implicados. "No había riesgo de que no cobrasen, es falso que hemos pagado gracias a ProLiga", aseveró.

"ProLiga no ha conseguido nada que no estuviera prometido por la RFEF, os ruego que no contaminéis más", replicó el presidente federativo ante varios miembros de la asociación presentes en la reunión y con los que mantuvo un intercambio de opiniones. "La confusión no os da derecho a sembrar el pánico, eso es trabajar en contra de la RFEF y no en favor de los clubes", advirtió.

"NOS PARECE NOCIVO QUE HAYA ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS POR LALIGA"

Para Rubiales, ProLiga tiene "el interés fundamental de vender éxito". "Parecía que el Programa 'Impulso 23' lo habíais parido más o menos vosotros", aseguró con ironía antes de reiterar que, "conceptualmente", están en contra de "asociaciones tuteladas y subvencionadas por LaLiga". "Nos parece nocivo y en contra de los intereses del fútbol", sentenció.

Por parte de ProLiga, tomó la palabra Alfredo González, vicepresidente y también presidente del Móstoles, que resaltó que "jamás" se les ha "recibido" y que las acusaciones de que quieren judicializar todo están motivadas por la actitud de la RFEF. "Se nos dice que si no estamos de acuerdo que vayamos a los juzgados", advirtió. "No discutimos que haya sido un problema administrativo. No pasa nada, si habláramos con normalidad, se evitarían este tipo de batallas, desagradables, pero más para nosotros", agregó.

"Tú tono de voz (a Rubiales) no invita al diálogo. Has sido presidente de un sindicato y deberías entender que haya una asociación que defienda los intereses de todos. Tenemos la mano al diálogo y que así no hay que judicializar", manifestó González. "No puedo nombrar la palabra inhabilitación sonriendo", respondió el presidente de la RFEF.

José Ángel Peláez, presidente de la Comisión de 2ªB y 3ª de la RFEF, intervino igualmente para criticarle a la asociación que hayan pedido la inhabilitación "menos del gato" y que se enteren de sus escritos a través de los medios de comunicación "antes de que lleguen las cartas".

Por su parte, David Jiménez, presidente de ProLiga, remarcó que sólo quieren "contribuir a la paz y la tranquilidad" y preguntó por los 14 millones que ha dejado de ingresar la RFEF por la no aceptación de la encomienda de la Copa del Rey. "Cinco veces se pidió a LaLiga la encomienda y cinco veces se nos dijo que no", subrayó Rubiales. "Seguramente ha llegado mucho menos dinero, pero no os ha afectado y hemos conseguido que ahora la Copa del Rey tenga valor", zanjó.

"Para acercar posturas ambos deben de querer. No entiendo que nos llevemos bien con alguien que ha pedido mi inhabilitación, pero cualquier tipo de disputa no te va a afectar en tus subvenciones, que eso se vendió también", añadió el máximo mandatario federativo a la petición del presidente del Villaverde San Andrés, miembro de ProLiga, de acercar "posturas". "Presidente, eres sensato y honesto, tenemos que estar unidos de arriba a abajo. Ya tenemos bastantes enemigos, no nos busquemos más", demandó.